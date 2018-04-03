مقتل جندى ليبى وإصابة اثنين آخرين فى اشتباكات مع عصابات مسلحة

أكد مصدر ليبي عسكري، مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين من اللواء السادس مشاة في الاشتباكات الدائرة الآن مع عصابات تشادية مسلحة، قرب مقر الإمداد العسكري، في مدينة سبها، أكبر مدن الجنوب الليبي.



وأشار المصدر بحسب ما أوردت صحيفة «الوسط» الليبية، اليوم، إلى استهداف قلعة سبها الأثرية بالسلاح الثقيل من جهة الشركة الهندية وحي الحراري.



وكان حكماء وأعيان مدينة سبها اتهموا، أمس الاثنين، في بيان، العصابات التشادية والمرتزقة من الدول الأخرى بقفل الطريق بين بلديتي مرزق وأوباري بمدخل المدينة، إضافة لقفل طريق القرضة الزراعي الرابط مع البلديتين ما أدى لفصل الجنوب عن بعضه وتسبب فى وفيات لمرضى السكر والقلب والكلى خلال نقلهم للمشافي جنوب سبها.