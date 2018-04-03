تراجع أسعار النفط اليوم.. «البرميل» يُسجل 67.73 دولار

تراجعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، متأثرة بارتفاع الإنتاج الروسى غير المتوقع، بالإضافة إلى التوترات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية.



وسجلت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 67.73 دولار للبرميل، كما سجلت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط إلى 63.05 دولار للبرميل.



وقال الدكتور جمال القليوبى، الخبير البترولى وعضو جمعية مهندسى البترول، لـ«الدستور»، إن انخفاض أسعار النفط العالمى، يؤثر بالإيجاب على فاتورة دعم الطاقة فى الموازنة العامة للدولة، وتدعم الاقتصاد المصرى.