القاهرة : الثلاثاء 03 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
03:48 ص

أحمد خالد توفيق.. رائد أدب الرعب فى سطور
12:42 ص

تفاصيل الحالة الصحية للفنان شريف خير الله

07:56 م

بريطانيا مهنئة السيسي: سنظل شريكًا لمصر لبناء مجتمع مزدهر
07:48 م

التحالف العربي: استمرار صواريخ الحوثيين يُثبت دعم إيران لهم
07:11 م

تفاصيل احتفالات الكنيسة بالذكرى السنوية لشهداء أحد السعف بطنطا والثغر
02:41 م

بث مباشر لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية
07:56 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 29
07:37 ص

اليوم.. إعلان النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية
04:06 ص

إغلاق القنصلية العامة الروسية فى سياتل بشكل نهائى
12:39 ص

مصدر أمنى: إصابة ضابطين ومصرع مسجلين خطر في مواجهات مع الشرطة بسوهاج
12:24 ص

اليوم.. أولى جلسات محاكمة مهرّبي الحشيش بمطار القاهرة
10:54 م

آمال فريد للدستور: الفن ليس عارًا والسيسي رجل مُخلص لوطنه
اقتصاد
الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 02:00 ص

تراجع أسعار النفط اليوم.. «البرميل» يُسجل 67.73 دولار

تراجع أسعار النفط
سيد ابراهيم
dostor.org/2115155

تراجعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، متأثرة بارتفاع الإنتاج الروسى غير المتوقع، بالإضافة إلى التوترات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية.

وسجلت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 67.73 دولار للبرميل، كما سجلت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط إلى 63.05 دولار للبرميل.

وقال الدكتور جمال القليوبى، الخبير البترولى وعضو جمعية مهندسى البترول، لـ«الدستور»، إن انخفاض أسعار النفط العالمى، يؤثر بالإيجاب على فاتورة دعم الطاقة فى الموازنة العامة للدولة، وتدعم الاقتصاد المصرى.

موضوعات متعلقة

انخفاض أسعار النفط اليوم.. والبرميل يُسجل 65.51 دولار

تراجع أسعار النفط اليوم.. والبرميل يسجل 64.81 دولار

تراجع أسعار النفط اليوم السبت

انخفاض أسعار النفط اليوم.. و«برنت» بـ65.25 دولار للبرميل

اقرأ أيضًا
منذ 5 أيام

اليوم.. «المركزى» يطرح أذون خزانة بقيمة 15.7 مليار جنيه

منذ أقل من شهر

«فيسبوك» يهبط بنحو 2% بعد فضيحة تسريب بيانات المستخدمين

منذ أقل من شهر

شوقي: نحتاج ٥٢ ألف مدرسة سنويًا لحل أزمة الكثافة التعليمية

منذ أقل من شهر

«خالدة» للبترول تعلن نجاح حفر أعمق بئر بترول بالصحراء الغربية

منذ أقل من شهر

البنك المركزي: هبوط معدل التضخم خلال فبراير إلى 11.8 %

منذ شهر

اليوم.. «المركزى» يطرح أذون خزانة بـ15.5 مليار جنيه

الآن

فيديوجراف.. «مصر تحتفل بفوز السيسي.. وتودع أحمد خالد توفيق» أبرز أخبار اليوم

سامي عبدالعزيز: كلمة السيسي عقب إعلان فوزه بالانتخابات «بديعة»

معاقبة 4 مسؤولين بينهم مدير مدرسة «مشهد الذبح» في الدقهلية

أشهر مأثورات أحمد خالد توفيق.. تكفير الآخرين أمتع شئ في العالم

الأكثر قراءة

تفاصيل الحالة الصحية للفنان شريف خير الله

عاجل.. وفاة الروائي أحمد خالد توفيق

تفاصيل حادث انقلاب أتوبيس مدارس في المقطم

شاهد.. أمل رزق تستغيث بـ«السيسي» بعد تدهور حالتها الصحية

ألبومات الصور

مباراة الأهلى وطنطا

احتفالية مؤيدى الرئيس السيسى فى التجمع الخامس

مصر تنجو من «الانفجار الصيني» (صور)

احتفالات بفوز السيسي بولاية ثانية

نجم الساعة

96 ساعة فى مدينة الجريمة «2».. البحث عن الله فى شوارع سانت لويس

الأكثر قراءة

تفاصيل الحالة الصحية للفنان شريف خير الله

عاجل.. وفاة الروائي أحمد خالد توفيق

تفاصيل حادث انقلاب أتوبيس مدارس في المقطم

شاهد.. أمل رزق تستغيث بـ«السيسي» بعد تدهور حالتها الصحية

كشكول

غدا.. توقيع أول اتفاقية توأمة بين جامعة عين شمس و أكبر مستشفى سرطان بجامعة فودان الصينية

إضاءة مبنى وزارة التعليم باللون الأزرق تزامنا مع اليوم العالمي للتوحد

المصرية الدولية تعلن حاجتها لمعلمين في تخصصات مختلفة

رئيس جامعة الأزهر يهنئ السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية

بنات ثانوية قوص أول الصعيد بمسابقة أوائل الطلبة

الأمصار

نشرة أخبار «الأمصار» المسائية

بالصور.. تونس تحتضن ملتقى " عليسة " لمبدعات العالم

حدث في مثل هذا اليوم

محامية عهد التميمي: ضابط إسرائيلي تحرش بها جنسيًا

الجامعة العربية تؤكد دعمها للمؤتمر الوطني الجامع في ليبيا

ads
منوعات

فيديوجراف.. «مصر تحتفل بفوز السيسي.. وتودع أحمد خالد توفيق» أبرز أخبار اليوم

«مطار» يستعين بـ«كلب» لمطاردة الحيوانات وتقليل الحوادث.. (صور)

النمر.. 15 سنة صاغة مع اليهود والجرام بـ«جنيه»

ads
ولاد الكار

سعد سليم: الشعب المصرى أعلى إرادته واختار «السيسي» بكل مسئولية

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك