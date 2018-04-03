اليوم.. نظر الإشكال على منع استيراد القمح الروسى المصاب بـ«الأرجوت»

تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى فى مجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، اليوم الثلاثاء، الإشكال المقام من طارق العوضى المحامى، والمطالَب بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى القاضى بوقف استيراد القمح الروسى المصاب بالأرجوت.



واختصم الإشكال الذى حمل رقم ١٧٧٨٣ لسنة ٧٢ قضائية، وزير الزراعة، ورئيس مجلس الوزراء.



كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، قضت فى 14 نوفمبر، بقبول دعوى وقف استيراد القمح الروسى المصاب بالأرجوت، ووقف استلام الشحنات الحالية والمستقبلية.



وقالت- فى حيثيات حكمها- بـ«بطلان قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسة 21 سبتمبر 2016، بالسماح بدخول القمح المستورد المصاب بفطر الأرجوت»؛ لأن الإدارة المركزية للحجز الزراعى بوزارة الزراعة سبق لها وأن انتهت- فى أغسطس 2015- إلى رفض دخول شحنات حبوب مصابة بذلك الفطر، لأسباب عديدة، منها أنه غير موجود بمصر، ومسجل بجدول الآفات المحظور دخولها.