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الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 02:00 ص

شاهد رئيسى فى قضية ساركوزى يعلن استعداده للرد على أسئلة المحققين

شاهد رئيسى فى قضية
عبير سليم
dostor.org/2115153

أعلن المحامي الفرنسي، بيار جنتيل، الذي يدافع عن أحد أهم الشهود فى قضية تمويل ليبيا لحملة الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، عام 2007، أن موكله على استعداد فورى للرد على أسئلة المحققين.

وقال محامي، الكسندر جوهري، وهو رجل أعمال فرنسي، ورد اسمه مرارا في حيثيات التحقيق في قضية ساركوزي ويتلقى العلاج في لندن حاليا: «إن هذا الأخير على استعداد رغم حالته الصحية المتدهورة أن يتحدث للمحققين عبر البريد الالكتروني أو دائرة الفيديو عند الضرورة»، وفقا لصحيفة «الوسط» الليبية، اليوم الثلاثاء.

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