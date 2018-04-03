الليلة.. بيت المعمار المصرى يحتفى بذكرى تأسيسه

يقيم بيت المعمار المصرى بمنزل علي لبيب، - بدرب اللبانة - القلعة - التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، فى السادسة من مساء اليوم الثلاثاء٬ احتفالية بعنوان «عامان في بيت المعمار المصري»، وذلك بمناسبة مرور عامان على افتتاحه.



وتضم الاحتفالية استعراض لإنجازات البيت والذي شهد توافد عدد كبير من معماريي مصر المهتمين بالعمارة والتراث والفنون، والصالونات الثقافية، وورش العمل، والدورات التدريبية والمسابقات المعمارية.



كما يتم عرض نتاج ورشة عمل لوضع خطة لتطوير منطقة درب اللبانة، وإحياء دور المنطقة الثقافي والفني بإلقاء الضوء علي أهمية موقعها الجغرافي وقيمتها التاريخية والمعمارية.