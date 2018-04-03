زلزال بقوة 5.7 درجات يهز جمهورية السلفادور

ضرب زلزال بقوة 5.7 درجات، اليوم الثلاثاء، جمهورية السلفادور الواقعة في أمريكا الوسطى، والسلطات تراقب الوضع.



وقالت السلطات المحلية في السلفادور: إن زلزالا هز المباني في السلفادور مساء الإثنين.



ونقلت وكالة «رويترز» عن سلطات الحماية المدنية في السلفادور التي تعد أصغر دولة بأمريكا الوسطى، قولها: إنها تراقب الوضع.



وتعرضت السلفادور التي تعرف بـ«جمهورية المخلص»، في الأسبوع الأول من مارس الماضي، لزلزال بقوة 5.1 على مقياس ريختر، قالت «رويترز» حينها إنه هز المبانى بقوة.