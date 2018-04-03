محمد بن سلمان: الملك فيصل دفع حياته ثمنًا للتصدى للإخوان المسلمين

أكد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أن الملك فيصل دفع حياته ثمنًا مُحاولًا التصدي للإخوان المسلمين بعد تغلغلهم ورفضهم تقويم مسارهم.



جاء ذلك خلال حوار لولي العهد السعودي مع الصحفي جيفري جولدبيرج لمجلة «ذا أتلانتيك» الأمريكية، تحدث فيه عن مثلث الشر (إيران، الإخوان المسلمون، الجماعات الإرهابية)، وفقا لموقع «أخبار السعودية» على موقع «تويتر»، اليوم الثلاثاء.



وقال بن سلمان في معرض رده على سؤال تعلق بالتعامل مع الإخوان المسلمين في فترة الحرب الباردة: «ذلك هو ما حتمت فعله المصلحة ليس لنا فحسب، بل لشركائنا أيضًا ومنهم أمريكا (التي تعلم ذلك)».



وأضاف: كان لدينا ملكٌ دفع حياته ثمنًا مُحاولًا التصدي لهؤلاء الناس بعد تغلغلهم ورفضهم تقويم مسارهم، وهو الملك فيصل، أحد أعظم ملوك المملكة العربية السعودية، وعندما يكون الأمر متعلقًا بتمويل الجماعات المتطرفة، فأنا أتحدى أي شخص يُمكنه جلب دليل على تمويل الحكومة السعودية للجماعات المتطرفة، نعم، ثمة أشخاص من السعودية ممن مولوا الجماعات الإرهابية.. وذلك ضد القانون السعودي.



وتابع: لدينا العديد من الأشخاص زُج بهم في السجن حاليًا، وذلك ليس بسبب تمويل الجماعات الإرهابية فحسب، بل حتى لتقديم الدعم لهم.



ونوه بأن أحد الأسباب خلف وجود مشكلة مع قطر هي أن المملكة لا تسمح لهم باستخدام النظام المالي القائم بين الدولتين لجمع الأموال من السعوديين وتقديمه إلى المنظمات المتطرفة.