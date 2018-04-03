بعد مباركته لـ«إرهابى داعشى».. من هو نائب رئيس المجلس البلدى المركزى القطرى؟

من جديد تكشف المواقف المختلفة عن الوجه القبيح للنظام القطري الذي يدعم العناصر الإرهابية، فلم يمضي الكثير من وقت على إعلان "الدوحة" عن قائمتها الإرهابية، حتى قامت بتكريم الإرهابي مبارك بن سعد بن علي العجي، المدرج على قائمة الإرهاب، وذلك في ماراثون "تحدي العديد الصحراوي".



ولم يكتفي النظام القطري بذلك، حتى خرج نائب رئيس المجلس البلدي المركزي في قطر المهندس حمد لحدان المهندي، بمباركته لحكم داعش في العراق وسوريا، بالإضافة إلى كلمته عن مقتل الإرهابي حمد بن مقلد المريخي، الذي خرج ليخبر الناس عنه، قائلا: «نزف إليكم خبر استشهاد المجاهد القطري حمد بن مقلد المريخي من أهل الخور في قطر بعملية دمشق بسوريا اليوم».



وفي أعقاب تغريدته على "تويتر"، التي يبرز بها دعمه لتنظيم داعش الإرهابي، تستعرض "الدستور" أبرز المعلومات عن رئيس المجلس البلدي المركزي في قطر.



1-المهندس حمد بن لحدان المهندي، هو نائب رئيس المجلس البلدي المركزي في قطر.



2- يعمل أيضًا "المهندي" رئيسًا للجنة الخدمات التي تقوم ببحث ومناقشة طلبات المواطنين، وطرحها على طاولة المسؤولين، ممن يصعب على المواطن الالتقاء بهم.



3- يمتلك شبكة علاقات قوية داخل المجلس متمثلة الثقة بينه وبين فريقه في العمل.



4- يقوم بدور حلقة الوصل بين الهيئات الحكومية والمواطنين؛ لحل العديد من المشكلات العالقة لدى المواطنين.



5- كان له أكبر قدر من التأثير على مشروعات البنية التحتية في مختلف مناطق الدولة، وكذلك المطالب ذات الطابع الاجتماعي.



6- حصل المهندس حمد بن لحدان المهندي، على وسام الاحترام في وطنه.