القاهرة : الثلاثاء 03 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
03:48 ص

أحمد خالد توفيق.. رائد أدب الرعب فى سطور
12:42 ص

تفاصيل الحالة الصحية للفنان شريف خير الله

07:56 م

بريطانيا مهنئة السيسي: سنظل شريكًا لمصر لبناء مجتمع مزدهر
07:48 م

التحالف العربي: استمرار صواريخ الحوثيين يُثبت دعم إيران لهم
07:11 م

تفاصيل احتفالات الكنيسة بالذكرى السنوية لشهداء أحد السعف بطنطا والثغر
02:41 م

بث مباشر لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية
07:56 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 29
07:37 ص

اليوم.. إعلان النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية
04:06 ص

إغلاق القنصلية العامة الروسية فى سياتل بشكل نهائى
12:39 ص

مصدر أمنى: إصابة ضابطين ومصرع مسجلين خطر في مواجهات مع الشرطة بسوهاج
12:24 ص

اليوم.. أولى جلسات محاكمة مهرّبي الحشيش بمطار القاهرة
10:54 م

آمال فريد للدستور: الفن ليس عارًا والسيسي رجل مُخلص لوطنه
تقارير ومتابعات
الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 03:48 ص

أحمد خالد توفيق.. رائد أدب الرعب فى سطور

أحمد خالد توفيق
أحمد خالد توفيق
دعاء المنشاوي
dostor.org/2115136

توفي مساء أمس الإثنين الكاتب والروائي الكبير الدكتور أحمد خالد توفيق، تاركًا إرثًا ثقافيًا عظيمًا لأجيال قادمة.. وتزامنًا مع رحيل العراب ترصد «الدستور» أبرز المحطات في حياة الروائي الراحل:

أحمد خالد توفيق طبيب وأديب مصري، ولد في طنطا 10 يونيو 1962، ويعتبر أول كاتب عربي في مجال أدب الرعب، والأشهر في مجال أدب الشباب والفانتازيا والخيال العلمي.

تخرج أحمد خالد توفيق في كلية الطب في جامعة طنطا عام 1985م، وحصل على الدكتوراه في طب المناطق الحارة عام 1997م.

تزوج توفيق من الدكتورة منال أخصائية صدر في كلية طب طنطا، ولديه من الأبناء ( محمد ) و( مريم ).

بدايته:
بدأ توفيق العمل في المؤسسة العربية الحديثة عام 1992 ككاتب رعب لسلسلة ما وراء الطبيعة، حيث تقدم بأولى رواياته ( أسطورة مصاص الدماء ) ولم تلقَ في البدء قبولًا في المؤسسة.

نصحه أحد المسئولين هناك في المؤسسة أن يدعه من ذلك ويكتب أدبًا بوليسيًا، لكن مسئولٌ آخر هناك هو أ. أحمد المقدم اقتنع بالفكرة التي تقتضي بأن أدب الرعب ليس منتشرًا وقد ينجح لأنه لونٌ جديد، ورتب له مقابلة مع الأستاذ حمدي مصطفى مدير المؤسسة الذي قابله ببشاشة، وأخبره أنه سيكوّن لجنة لتدرس قصته، وانتظر د. أحمد اللجنة التي أخرجت تقريرها بأن الأسلوب ركيك، ومفكك، وتنقصه الحبكة الروائية، بالإضافة إلى غموض فكرة الرواية.

أصيب توفيق بإحباط شديد، ولكن أ. حمدي مصطفى أخبره أنه سيعرض القصة على لجنة أخرى، وتم هذا بالفعل لتظهر النتيجة: الأسلوب ممتاز، ومترابط، به حبكة روائية، فكرة القصة واضحة، وبها إثارة وتشويق، إمضاء: د. نبيل فاروق.

يقول الدكتور أحمد أنه لن ينسى لنبيل أنه كان سببًا مباشرًا في دخوله المؤسسة.. وإلا فإن د. أحمد كان بالتأكيد سيستمر في الكتابة لمدة عام آخر ثم ينسى الموضوع برمته نهائيًا، لهذا فإنه يحفظ هذا الجميل لـ د. نبيل فاروق.

إسهاماته:
يعدّ د. أحمد من الكتاب العرب النادرين الذين يكتبون في هذا المجال بمثل هذا التخصص - إن لم يكن أولهم - ( ما وراء الطبيعة ) ببطلها رفعت إسماعيل الساخر العجوز، والذى أظهر لنا د. أحمد عن طريقه مدى اعتزازه بعروبته، ومدى تدينه والتزامه وعبقريته.

بعد ذلك أخرج لنا د. أحمد سلسلة ( فانتازيا ) الرائعة ببطلتها ( عبير )، وقد أظهر لنا هذا كم أن د. أحمد خيالي يكره الواقع.

تلى ذلك سلسلة سافاري ببطلها علاء عبد العظيم وعرفنا من خلال تلك السلسلة المتميزة مدى حب أحمد لمهنته كطبيب، ومدى عشقه وولعه بها.

قدم أحمد خالد توفيق ستة سلاسل للروايات وصلت إلى ما يقرب من 236 عددا، وقد قام بترجمة عدد من الروايات الأجنبية ضمن سلسلة روايات عالمية للجيب.

كما قدّم أيضا خارج هذه السلسلة الترجمات العربية الوحيدة للروايات الثلاث نادي القتال (fight club) للروائي الأمريكي تشاك بولانيك وديرمافوريا (رواية لكريج كليفنجر) وكتاب المقابر (نيل جايمان)، بالإضافة إلى ترجمة الرواية الطويلة (عداء الطائرة الورقية للأفغاني خالد حسيني) إلى رواية مصورة.

في نوفمبر 2004 أنضم إلى مجلة الشباب ليكتب فيها قصصًا في صفحة ثابتة له تحت عنوان ( الآن نفتح الصندوق )، كما أنه يكتب في العديد من الإصدارات الدورية.

اقرأ أيضًا
منذ اسبوع

القصة الكاملة للحرب الدبلوماسية بين «بوتين والاتحاد الأوروبى»

منذ اسبوع

«ليست من نوعى المفضل».. كيف واجه ترامب فضائحه الجنسية؟

منذ أقل من شهر

10 معلومات عن ملعب مباراة مصر والبرتغال في سويسرا

منذ أقل من شهر

لماذا منع «عبدالناصر» نزار قبانى من دخول مصر؟

منذ أقل من شهر

8 معلومات عن «مرنبتاح»: العامود الأثري يستقر في المتحف المصري

منذ شهر

حارس بحديقة الحيوان عن سرقة سلحفتين: «مش مهم».. «صور»

الآن

بعد 3 أشهر زواج.. ربة منزل تشنق نفسها بسبب الخلافات الزوجية

وزير الثقافة تنعي أحمد خالد توفيق: فقدنا روائيًا عظيمًا

فيديوجراف.. «مصر تحتفل بفوز السيسي.. وتودع أحمد خالد توفيق» أبرز أخبار اليوم

سامي عبدالعزيز: كلمة السيسي عقب إعلان فوزه بالانتخابات «بديعة»

الأكثر قراءة

تفاصيل الحالة الصحية للفنان شريف خير الله

عاجل.. وفاة الروائي أحمد خالد توفيق

تفاصيل حادث انقلاب أتوبيس مدارس في المقطم

شاهد.. أمل رزق تستغيث بـ«السيسي» بعد تدهور حالتها الصحية

ألبومات الصور

مباراة الأهلى وطنطا

احتفالية مؤيدى الرئيس السيسى فى التجمع الخامس

مصر تنجو من «الانفجار الصيني» (صور)

احتفالات بفوز السيسي بولاية ثانية

نجم الساعة

96 ساعة فى مدينة الجريمة «2».. البحث عن الله فى شوارع سانت لويس

الأكثر قراءة

تفاصيل الحالة الصحية للفنان شريف خير الله

عاجل.. وفاة الروائي أحمد خالد توفيق

تفاصيل حادث انقلاب أتوبيس مدارس في المقطم

شاهد.. أمل رزق تستغيث بـ«السيسي» بعد تدهور حالتها الصحية

كشكول

غدا.. توقيع أول اتفاقية توأمة بين جامعة عين شمس و أكبر مستشفى سرطان بجامعة فودان الصينية

إضاءة مبنى وزارة التعليم باللون الأزرق تزامنا مع اليوم العالمي للتوحد

المصرية الدولية تعلن حاجتها لمعلمين في تخصصات مختلفة

رئيس جامعة الأزهر يهنئ السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية

بنات ثانوية قوص أول الصعيد بمسابقة أوائل الطلبة

الأمصار

نشرة أخبار «الأمصار» المسائية

بالصور.. تونس تحتضن ملتقى " عليسة " لمبدعات العالم

حدث في مثل هذا اليوم

محامية عهد التميمي: ضابط إسرائيلي تحرش بها جنسيًا

الجامعة العربية تؤكد دعمها للمؤتمر الوطني الجامع في ليبيا

ads
منوعات

فيديوجراف.. «مصر تحتفل بفوز السيسي.. وتودع أحمد خالد توفيق» أبرز أخبار اليوم

«مطار» يستعين بـ«كلب» لمطاردة الحيوانات وتقليل الحوادث.. (صور)

النمر.. 15 سنة صاغة مع اليهود والجرام بـ«جنيه»

ads
ولاد الكار

سعد سليم: الشعب المصرى أعلى إرادته واختار «السيسي» بكل مسئولية

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك