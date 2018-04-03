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تقارير ومتابعات
الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 05:02 ص

أبرزهم «فؤاد» و«لطيفة».. فنانون أطلقوا أغانى جديدة بعد فوز «السيسى»

محمد فؤاد
محمد فؤاد
إيمان ماهر
dostor.org/2115130

بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات بفوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بالسباق الرئاسي، خرجت جموع حاشدة من المصريين إلى الشوارع؛ للاحتفال بفوزه بفترة رئاسية ثانية، ورفع المواطنون صورًا للرئيس عبدالفتاح السيسى، لكن الأمر لم يتوقف عند هذا الأمر؛ بل فقد طرح العديد من المطربين الأغاني الجديدة؛ احتفالًا بفوز الرئيس.

وترصد "الدستور" أبرز الأغاني التي أطلقها المطربين احتفالاً بفوز الرئيس:

محمد فؤاد
طرح الفنان محمد فؤاد، أغنية جديدة، بمناسبة فوز الرئيس عبدالفتاح السيسى في الانتخابات الرئاسية بنسبة 97.08% وبمشاركة 24 مليونا و254 ألف مواطن. 

وأغنية «فؤاد» الجديدة تحمل اسم «فرح بلدنا»، وهي من كلمات الشاعر الكبير بهاء الدين محمد وألحان وليد سعد.

لطيفة
نشرت قناة «TEN»، الأغنية التي أهدتها الفنانة لطيفة لمصر، بعنوان «آمين»، عقب فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بولاية ثانية.

كما ظهر في الفيديو العديد من اللقطات الخاصة بعمليات التنمية في مصر، وتسليح الجيش المصري، ومواجهة الشعب والجيش للإرهاب، بالإضافة إلى مشاهد تعبر عن وحدة المصريين في مواجهة التحديات وبناء مصر المستقبل.

أحمد شيبه عرضت القنوات الفضائية، فيديو كليب أغنية «تحيا مصر» للمطرب الشعبي أحمد شيبة، وذلك عقب إعلان النتيجة الرسمية بفوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بفترة رئاسة جديدة. وكان «شيبة»، قد سجل أغنية «تحيا مصر» باستوديوهات وزارة الداخلية، المنتجة للكليب.

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