أبرزهم «فؤاد» و«لطيفة».. فنانون أطلقوا أغانى جديدة بعد فوز «السيسى»

بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات بفوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بالسباق الرئاسي، خرجت جموع حاشدة من المصريين إلى الشوارع؛ للاحتفال بفوزه بفترة رئاسية ثانية، ورفع المواطنون صورًا للرئيس عبدالفتاح السيسى، لكن الأمر لم يتوقف عند هذا الأمر؛ بل فقد طرح العديد من المطربين الأغاني الجديدة؛ احتفالًا بفوز الرئيس.





وترصد "الدستور" أبرز الأغاني التي أطلقها المطربين احتفالاً بفوز الرئيس:





محمد فؤاد

طرح الفنان محمد فؤاد، أغنية جديدة، بمناسبة فوز الرئيس عبدالفتاح السيسى في الانتخابات الرئاسية بنسبة 97.08% وبمشاركة 24 مليونا و254 ألف مواطن.





وأغنية «فؤاد» الجديدة تحمل اسم «فرح بلدنا»، وهي من كلمات الشاعر الكبير بهاء الدين محمد وألحان وليد سعد.



