تفاصيل الحالة الصحية للفنان شريف خير الله

قالت الفنانة سهير رجب أحد أصدقاء الفنان شريف خير الله، والتي ترافقه بمستشفى البنك الأهلي على الطريق الدائري، إنه خرج من غرفة العمليات منذ قليل، وتم وضعه بغرفة الإفاقة، تحت متابعة عدد من الأطباء.



وأضافت سهير أن شريف أجرى عملية بالمخ، جلس فيها من الرابعة عصرا حتى وقت متأخر من مساء أمس، لأنه تعرض لكسر في الجمجمة بخلاف الإصابات الأخرى.



وأكدت أن الأطباء يقولون إن حالته الصحية مستقرة لحد ما، ومن المقرر أن يتم ملاحظاتها بشكل دائم لمدة 48 ساعة، وبعدها يقرر الطبيب المعالج ماذا سيفعل.



كان الفنان شريف خير الله أصيب في حادث تصادم على طريق مصر السويس، وتم نقله بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى البنك الأهلي على الطريق الدائري، ودخوله غرفة العمليات على الفور لإجراء عملية جراحية، حيث إصابته في عظمة الجمجمة.