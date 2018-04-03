القاهرة : الثلاثاء 03 أبريل 2018
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سياسي
الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 12:37 ص

خطة لمناقشة الموازنة الجديدة فى مجلس النواب

المهندس ياسر عمر
المهندس ياسر عمر
محمد جعفر
dostor.org/2115121

قال المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة وضعت خطة لمناقشة موازنة العام الجديدة بعد استلامها من الحكومة، منوهًا بأن اللجنة في الأسبوع بعد المقبل، ستعقد اجتماعا لها بحضور وزير المالية الدكتور عمرو الجارحي، ووزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد؛ لعرض البيان المالي والتحليلي للموازنة العامة.

وأضاف عمر في تصريح لـ«الدستور»، أن اللجنة بعد دراسة البيان المالي للموازنة ستبدأ في إحالة الموازنة إلى اللجان الفرعية كل في اختصاصه لمناقشة البنود، بحضور مسئولي الحكومة حال الرغبة في زيادة الموازنة الخاصة بهم.

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