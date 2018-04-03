15 وزارة ضمن خطة «البرامج والأداء» فى الموازنة الجديدة

قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة طبقت موازنة البرامج والأداء، العام الماضي على 6 وزارات، لافتا إلى أنه سيتم تطبيقه خلال العام الجديد على 9 وزارات أخرى، بمجموع 15 وزارة، خلال مناقشة الموازنة الجديدة التي ستبدأ الأسبوع الحالي.



وأكد عيسى، في تصريح لـ«الدستور»، أن زيادة تفعيل موازنة البرامج والأداء، يفعل بشكل كبير آلية الرقابة على أداء الجهات الحكومية، والتزامها بتطبيق الموازنة فيما تم تخصيصها بشأنه.