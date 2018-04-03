اليوم.. انطلاق مؤتمر مستقبل مراكز البيانات فى إفريقيا

تنظم غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات – راعي الصناعة الرقمية اليوم الثلاثاء، الدورة الثانية من مؤتمر مستقبل مراكز البيانات في أفريقيا، تحت رعاية وحضور المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



وتشارك الغرفة في الحدث كراعي رسمي انطلاقا من اهتمامها بكل ما يهدف لتطوير صناعة تكولوجيا المعلومات في مصر، ويعد هذا الحدث واحد من أكبر المؤتمرات الخاصة بحلول مراكز البيانات والحوسبة السحابية في إفريقيا لعرض أحدث الاتجاهات وأفضل الممارسات.



ويهدف المؤتمر إلى عرض أحدث الحلول التكنولوجية الخاصة بمراكز البيانات Data Center Technologies، ومن المقرر حضور رؤساء ومديري شركات التكنولوجيا وعدد من المتخصصين في حلول مراكز البيانات.