التصريح بدفن جثة فتاة لقيت مصرعها فى حريق شقة ببولاق

صرحت النيابة العامة، بدفن جثة فتاة أصيبت فى حريق شقة سكنية ببولاق الدكرور وتوفت بعد يومين من نقلها للمستشفى، كما أمرت النيابة بتكثيف التحريات لتحديد أسباب الحريق.



كانت البداية بتلقي غرفة النجدة بلاغا يفيد نشوب حريق بشقة ببولاق الدكرور، فانتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتمكنوا من السيطرة على الحريق وإخماده.



وأسفر اندلاع النيران عن إصابة فتاة بحروق، حيث تم نقلها إلى المستشفى فى حالة حرجة، وعقب مرور يومين على ايداعها بالمستشفى، تدهورت حالتها الصحية وفارقت الحياة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

