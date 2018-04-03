اليوم.. نظر دعوى حبس إبراهيم سعيد لامتناعه عن سداد نفقة نجله

تنظر محكمة أسرة المعادى، اليوم الثلاثاء، دعوى طليقة إبراهيم سعيد لاعب منتخب مصر السابق التى تطالب فيها بحبسه لامتناعه عن سداد مبلغ 114 ألفا و950 جنيها قيمة متجمد نفقة نجله "آدم".



يذكر أن محامى طليقة إبراهيم سعيد، لاعب منتخب مصر السابق، تقدم إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة أسرة المعادى بطلب رقم 1167 لسنة 2017 لإلزام اللاعب السابق بتسديد مبلغ 114.950 قيمة متجمد نفقة نجله "آدم" وحبسه لمدة 30 يوما عند امتناعه عن أداء المبلغ لمطلقته.



وأحيلت القضية عندما تغيب الطرفين عن جلسة التسوية تم إحالة الأمر إلى محكمة الأسرة للفصل فى الدعوى.

