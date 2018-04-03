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الثقافة
الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 01:20 ص

تشييع جثمان أحمد خالد توفيق من مسقط رأسه بمدينة طنطا

تشييع جثمان أحمد
حسام الضمراني
dostor.org/2115112

تشيّع جنازة الكاتب الدكتور أحمد خالد توفيق، عقب صلاة ظهر اليوم الثلاثاء، من مسقط رأسه بمدينة طنطا.

وكان الدكتور الكاتب والروائى الكبير الدكتور أحمد خالد توفيق، غيبه الموت، مساء أمس الإثنين، عن عمر يناهز 55 عامًا، إثر أزمة صحية ألمت به بعد انتقاله إلى مستشفى الدمرداش.

وأحمد خالد توفيق من مواليد طنطا بمحافظة الغربية فى 10 يونيو 1962، ويعمل طبيبا وأديبا، ويعتبر من أبرز الكتاب العرب فى مجال أدب الرعب والأشهر فى مجال أدب الشباب والفانتازيا والخيال العلمى ويلقب بالعراب، ومن أبرز أعماله سلاسل «ما وراء الطبيعة، فانتازيا، سافارى»، وصدر له روايات «نادى القتال، يوتوبيا، السنجة، مثل إيكاروس، فى ممر الفئران».

كما صدر له عدد من المجموعات والقصص القصيرة منها «قوس قزح، عقل بلا جسد، حظك اليوم، الآن نفتح الصندوق، الآن أفهم، لست وحدك»، صدر أيضا له عدد من الإصدارات الأخرى «قصاصات قابلة للحرق، اللغز وراء السطور، ولد قليل الأدب».

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