بعد 3 أشهر زواج.. ربة منزل تشنق نفسها بسبب الخلافات الزوجية

أقدمت ربة منزل على الانتحار، وشنقت نفسها داخل منزل أسرتها بمنطقة الوراق بسبب الخلافات الزوجية.



كانت البداية بتلقي العميد حسن هندي، مأمور قسم الوراق، إخطارا من شرطة النجدة بانتحار سيدة داخل منزل في شارع التل بمنطقة وراق العرب.



انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وعُثر على جثة سيدة عشرينية مسجاة على ظهرها، مرتدية ملابسها كاملة، وبها آثار شنق بالرقبة.



وأشارت التحريات إلى أن المتوفاة تزوجت منذ 3 أشهر، إلا أن خلافات زوجية دفعتها لترك عش الزوجية، والعودة إلى منزل أسرتها، وأنه أثناء دخول والدها لغرفتها للاطمئنان عليها، وجدها مشنوقة.



حُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.