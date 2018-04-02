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الثقافة
الإثنين 02/أبريل/2018 - 11:59 م

وزير الثقافة تنعي أحمد خالد توفيق: فقدنا روائيًا عظيمًا

الدكتورة إيناس عبد
الدكتورة إيناس عبد الدايم
حسام الضمراني
dostor.org/2115105

نعت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة وجميع القطاعات والهيئات بالوزارة رحيل الكاتب والروائي أحمد خالد توفيق الذي وافته المنية، مساء اليوم الإثنين، عن عمر ناهز 56 عامًا.

وقالت عبد الدايم إن الثقافة المصرية والعربية فقدت روائيًا عظيمًا طالما أثرى الحياة الثقافية في مصر والوطن العربي.

وأضافت الوزيرة أن الراحل ترك للمكتبة العربية العديد من الروايات والكتابات النقدية المهمة، وكان أحد أبرز كُتّاب قصص التشويق في الوطن العربي التي تتميز بأسلوبه الممتع والمشوق ما أكسبه قاعدة كبيرة من الجمهور والقراء.

وأحمد خالد توفيق طبيب وروائي مصري وأول كاتب لقصص الرعب في الوطن العربي، ومن أهم رواياته يوتوبيا، نادي القتال، موسوعة الظلام، قصاصات قابلة للحرق، عقل بلا جسد "مجموعة قصصية"، الآن نفتح الصندوق ٢- ٣ "مجموعتان قصصيتان".

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