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الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 01:13 ص

خبراء يطالبون الرئيس السيسي بالتوسع فى المشاريع التكنولوجية

السيسي
السيسي
طارق عتمان
dostor.org/2115099

طالب خبراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد فوزه بولاية ثانية للرئاسة، بالتوسع في الاعتماد علي التكنولوجيا في ترشيد الدعم وتقليل الهدر، وإدارة موارد الدولة، مؤكدين أن استخدام النظم التكنولوجية سيؤدي إلى منع الفساد، وتوصيل الدعم لمستحقيه وعدم تسربه ومساعدة متخذي القرار على الوصول لأفضل الحلول والقرارات الحاسمة.

وأوضح الخبراء أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قدم استراتيجية قومية لتوحيد قواعد البيانات وتقديم البيانات الصحيحة وربط الجهات الحكومية ببعضها، خاصة التي تقدم خدماتها للجمهور، مؤكدين أن توطين صناعة الإلكترونيات وزيادة صادراتنا التكنولوجية أهم التحديات.

بداية قال الدكتور حمدي الليثي نائب رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، إن توسيع مجال التطبيقات التكنولوجية والتحول إلى الشمول المالي والاقتصاد النقدي أهم المطالب التي ستواجه الحكومة خلال الفترة المقبلة، موضحا أهمية توعية المجتمع بدور التكنولوجيا في حل المشاكل اليومية.

وأوضح «الليثي» أن تنشيط السوق وجذب الاستثمارات الأجنبية والترويج للفرص الاستثمارية بالقطاع ضمن أجندة القطاع التي كلف بها الرئيس السيسي بهدف خلق مجتمعات ذكية ومناطق وتجمعات تكنولوجية وجذب الشركات العالمية إلى إنشاء مصانع لها في مصر وتوطين صناعة الإلكترونيات وأجهزة الاتصالات المتخصصة.

في نفس السياق أشار الدكتور عبد الرحمن الصاوي نائب رئيس لجنة الصناعة بالجهاز القومي للاتصالات إلى أن الاهتمام بالعنصر البشري والتدريب علي وسائل التكنولوجيا وبرنامج تنمية المهارات من أهم المطالب، مشيرا إلى تبني الرئيس السيسي لعدة مبادرات لدعم الشباب وطلاب الجامعات والمدارس، منها مبادرة رواد المستقبل ومبرمجي المستقبل ورواد مراكز الإبداع والابتكار.

ولفت الصاوي إلى أن خلق منافسة قوية وشريفة بين مشغلي الاتصالات في مصر وتقديم خدمات بجودة عالية، وإلزام الشركات بتحسن جودة تغطية المحمول والإنترنت أهم التحديات التي تواجه القطاع في ظل تنامي عدد مشتركي المحمول الي 101.27 مليون مشترك، في حين تجاوز عدد مستخدمي الانترنت في مصر 45 مليون مشترك سواء للمحمول أو الإنترنت الأرضي.

من جهته، أكد الدكتور خالد شريف مساعد وزير الاتصالات السابق، أن فوز الرئيس السيسي بفترة رئاسية ثانية سيمهد الطريق لاستكمال المشروعات القومية بالقطاع، منها مشروع مدينة المعرفة التكنولوجية، ومشروع المناطق التكنولوجية بالمحافظات، ومشروع البنية التحتية لقطاع الاتصالات، وتعظيم موارد المتوقعة من القطاع، ومشروع المدن الذكية ومنها المنصورة الجديدة والعلمين.

وأوضح شريف أن مشروع تأمين الأمن السيبراني، وتأمين شبكات الإنترنت من الهاكرز والفيروسات وحماية بيانات القطاعات الحيوية والبنوك والبترول والطاقة أصبحت ضرورة ملحة في ظل استهداف الهاكرز والمخربين للاقتصاد بعد انتشار السيرفرات الوهمية، وتقنيات البلوك تشين والعملات الإلكترونية المزيفة.

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