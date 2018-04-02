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الإثنين 02/أبريل/2018 - 11:39 م

السعودية تدشن أول خط ملاحي مع العراق لتعزيز العلاقات التجارية

السعودية تدشن أول
dostor.org/2115086

أعلنت السعودية اليوم، عن تفعيل ميناء "الملك عبدالعزيز" بالدمام، خطا ملاحيا بحريا مباشرا يربطه بميناء "أم قصر" العراقي، لتكثيف التبادل التجاري بين السعودية والعراق.

تأتي هذه الخطوة "تماشيا مع مبادرة اللجنة المشتركة بين البلدين التي عقدت في أغسطس الماضي تشجيعا للتبادل الاقتصادي، وترسيخا لسعي الموانئ بالتماشي مع رؤية المملكة 2030، وتعزيز التجارة البينية بين البلدين"، وذلك حسب ما قالت صحيفة "عكاظ".

وأوضحت الصحيفة، أن الرحلات الملاحية بين الميناءين، بدأت فعليا مطلع مارس الماضي.

وقالت الصحيفة، إن إدارة "الملك عبدالعزيز" تبحث تطوير هذا الخط بالتنسيق مع عدد من شركات الشحن البحري لجعل ميناء الدمام منصة لوجستية لاستقبال السفن العملاقة مع الموانئ المنافسة في المنطقة قبيل إعادة تصديرها للعراق عبر الخط الملاحي المباشر، وذلك نقلا عن مدير عام ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام نعيم النعيم.

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