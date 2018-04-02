«غوتيريش» ناعيًا زوجة مانديلا: صوتًا قويًا لا يعرف الخوف

نعى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، القيادية المناهضة للفصل العنصري في جنوب أفريقيا السيدة ويني ماديكيزيلا مانديلا، الزوجة السابقة للراحل نيلسون مانديلا، التي رحلت اليوم عن عمر ناهز الـ81 عامًا.



وقال ستيفان دو جاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن غوتيريش يتقدم بأعمق تعازيه إلى شعب جنوب أفريقيا وأسرة الفقيدة.



وتابع: «كانت السيدة ويندي مانديلا شخصية قيادية في طليعة مكافحة الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، وصوتا قويا لا يعرف الخوف في الكفاح من أجل الحقوق المتساوية. وستذكر كرمز للمقاومة».