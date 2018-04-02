«كلنا معاك» تحتفل بفوز السيسي في بلقاس

مصر تنجو من «الانفجار الصيني» (صور)

ارتطمت محطة فضائية صينية «تيانقونغ» بالغلاف الجوي للكرة الأرضية، ثم سقطت في المحيط الهادئ. وكان من المتوقع أن تهبط بجوار ساحل تاهيتي في فرنسا، اليوم، حيث تخوف العلماء أن تنفجر المركبة التي يبلغ وزنها ...