«كلنا معاك» تحتفل بفوز السيسي في بلقاس
نظَّمت حملة «كلنا معاك من أجل مصر»، احتفالية بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بفترة رئاسية ثانية.
وشهد الاحتفال المحاسب محمد الشيوي رئيس مركز ومدينة بلقاس، وأعضاء الحملة الرسمية للرئيس السيسي وجميع القيادات الشعبية والتنفيذية والأمنية والسياسية وعدد من القادة الدينيين مسلمين ومسيحيين وسط إجراءات أمنية مشددة لتأمين الاحتفال بحضور اللواء عماد يحيى مساعد مدير أمن الدقهلية لفرقة غرب العميد هيثم حجي مأمور مركز شرطة بلقاس.
وأقيمت الاحتفالية بميدان أولاد عمر بمركز بلقاس بعد إعلان النتيجة احتشد العديد من المواطنين بميدان أولاد عمر للتعبير عن فرحتهم واحتفالا بفوز المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بمنصب رئيس الحمهورية، رافعين أعلام مصر رافعين علامة النصر ورددوا هتافات «تحيا مصر».