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محافظات
الإثنين 02/أبريل/2018 - 11:23 م

سليم سحاب يشارك في احتفالات الشرقية بفوز السيسي (صور)

سليم سحاب يشارك في
سارة الوردانى
dostor.org/2115077

قال المايسترو سليم سحاب، إنَّه جار الاستعداد لإقامة احتفالية كبرى بمحافظة الشرقية، يحييها كورال الأطفال الذي أشرف عليه المايسترو سليم سحاب، بنادي الشرقية الرياضي، يوم السبت 14 أبريل.

وأعرب «سحاب» عن سعادته بالفوز الكاسح للرئيس السيسي، موجهًا التحية لشعب الشرقية بمناسبة فوزها بأعلى نسبة تصويت على مستوى محافظات مصر، مؤكدًا أنَّ السيسي هو رجل المرحلة الحالية وكان لا بد من اختياره لاستكمال فترة رئاسية جديدة يستكمل خلالها ما بدأه لمصر.

وكانت حملة «كلنا معاك من أجل مصر»، أقامت احتفالية أمام ديوان عام محافظة الشرقية، شارك فيها حشد كبير من أهالي المحافظة، ومجموعة من الشخصيات العامة، وشارك اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، واللواء سامي سيدهم نائب محافظ الشرقية، واللواء مصطفى عبية رئيس مركز ومدينة ههيا، الأهالي احتفالاتهم والتي جرت وسط استنفار أمني مكثف من قبل قوات الشرطة والأمن المركزي بإشراف اللواء أسماة العزازي مأمور قسم شرطة ثان الزقازيق والرائد عصام عتيق رئيس مباحث قسم ثان الزقازيق.

سليم سحاب يشارك في احتفالات الشرقية بفوز السيسي (صور)
سليم سحاب يشارك في احتفالات الشرقية بفوز السيسي (صور)
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