معاقبة 4 مسؤولين بينهم مدير مدرسة «مشهد الذبح» في الدقهلية

قرر علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم في الدقهلية، إلغاء تكليف مدير مدرسة «المعصرة الابتدائية» في بلقاس «محمد. أ» ووكيلة المدرسة «عبير. ع»، واستبعاد مسؤول الأمن، ووكيل النشاط، وكل من ساهم في إقامة «الحفل الدموي»، وإحالتهم جميعًا للشؤون القانونية لاتخاذ اللازم.



جاء ذلك عقب حالة من الغضب انتابت أولياء أمور مدرسة «المعصرة الابتدائية» المشتركة التابعة لمركز بلقاس في الدقهلية، إثر تداول نشطاء عبر «فيسبوك» فيديو لمشهد دموى في أثناء احتفالية يوم اليتيم بتجسيد مشهد لشخص يذبح آخر على نغمات أغانٍ وطنية.



ويظهر الفيديو فقرة الساحر والتي جسد خلالها الساحر مشهدًا دمويًا بذبح شاب جالس على كرسي معصوب العينين بواسطة سكين، وتضمن الفيديو لقطات غير ملائمة للأطفال، بعد أن قدم الساحر عددًا من الفقرات، منها فقرة يستخدم فيها السجائر وينفثها أكثر من مرة في وجه الأطفال، تلاها فقرة قام فيها بخدعة محاولة ذبح شخص، مما أصاب الأطفال بالفزع، كما ورد في المقطع ليتبين لهم بعدها أنها خدعة.



وأكد مدير المدرسة محمد جبارة، عدم تمثيل ذلك المشهد داخل المدرسة وأن الاحتفالية اقتصرت على توزيع الهدايا على الأطفال الأيتام.

