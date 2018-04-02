القاهرة : الثلاثاء 03 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:56 م

بريطانيا مهنئة السيسي: سنظل شريكًا لمصر لبناء مجتمع مزدهر
07:48 م

التحالف العربي: استمرار صواريخ الحوثيين يُثبت دعم إيران لهم
07:11 م

تفاصيل احتفالات الكنيسة بالذكرى السنوية لشهداء أحد السعف بطنطا والثغر
02:41 م

بث مباشر لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية
07:56 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 29
07:37 ص

اليوم.. إعلان النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية
04:06 ص

إغلاق القنصلية العامة الروسية فى سياتل بشكل نهائى
12:39 ص

مصدر أمنى: إصابة ضابطين ومصرع مسجلين خطر في مواجهات مع الشرطة بسوهاج
12:24 ص

اليوم.. أولى جلسات محاكمة مهرّبي الحشيش بمطار القاهرة
10:54 م

آمال فريد للدستور: الفن ليس عارًا والسيسي رجل مُخلص لوطنه
08:49 م

صناع «قسطي بيوجعني»: يوحّد بين الغني والفقير في أزمة الديون

07:54 م

خاص بالصور.. «الدستور» ينشر ديكورات فيلم «حرب كرموز» قبل عرضه
الثقافة
الإثنين 02/أبريل/2018 - 11:19 م

يعقوب الشاروني: كُتّاب الطفل في مصر والعالم العربي «بخير»

يعقوب الشاروني
يعقوب الشاروني
حاتم السروي
dostor.org/2115073

قال كاتب الأطفال يعقوب الشاروني إن كُتّاب الطفل في مصر والعالم العربي بخير وأن كتاب الأطفال يتميرون بمستوى إبداعي جيد غير أنهم وزعوا انتاجهم على المجلات وساهموا بالأعمال الفنية في الراديو والتلفزيون ولهذا أسباب لا ينبغي تجاهلها فالمجلات الآن هي الأقرب للطفل لأن سعرها مناسب ولأنها كذلك متوفرة مع باعة الجرائد ومن السهل جدًا الحصول عليها لذلك قل إنتاج كتب الأطفال.

وأضاف الشاروني، لـ«الدستور»، بمناسبة اليوم العالمي لكتاب الطفل، أن أحد أهم أسباب قلة إنتاج كتب الأطفال أن كتاب الطفل الآن لا بدّ أن يكون ملونًا ليجذب الناشئة، وإذا قلنا إن الكتاب يجب أن يكون ملونًا فلا مفر من أن يكون ورقه مصقولًا حتى لا يتشرب الحبر وبالتالي ارتفع سعر الكتاب تبعًا لارتفاع أسعار المواد الخام مع ملاحظة أن الكتاب لا يجد من يدعمه وهذا خلافًا للمجلات التي تجد الدعم المناسب عادةً وعلى سبيل المثال مجلة قطر الندى وهي كما نعلم تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة يتم دعمها بأحد عشر جنيهًا وتباع بجنيه واحد وبشكل جيد ولا يوجد لها مرتجع.

وأشار إلى أن المجلات من وجهة نظره هي المدخل الطبيعي للقراءة عند الطفل؛ لأنها جذابة من حيث الألوان والموضوعات التي تتسم بالتنوع والرسومات الكثيرة التي يبدعها أكثر من فنان في العدد الواحد، كما أن مادة المجلات تتنوع بين القصة والشعر والمعلومات وهي تعطي الطفل فرصة لكي يختار الموضوع الذي يحب قراءته وأستطيع القول أن المجلات تخلق لدى الطفل عادة القراءة.

تابع الشاروني توجد في المجلات مادة للقراءة لا تتوافر في الكتب وهي الشرائط المرسومة أو الكوميكس والاسم الأفضل لها والأكثر شيوعًا هو الاستريبس وهذه المادة غير موجودة حتى الآن بشكل كافي في كتب الأطفال.

وبسؤاله عن سبب إعجاب الأطفال بهذا النوع من القصص أجاب.. الشرائط المرسومة تعجب الأطفال لأننا باختصار في عصر الصورة وبالتالي عندما نعطي الطفل قصة عارية من الصور فإنها لا تجذبه ولذلك نهتم جدًا بوضع الرسوم في الكتب حاليًا، إن المجتمع بأكمله أطفاله وبالغيه يرون الصورة قبل الكلام وعليه فإنه لا مفر من وضع الرسومات داخل كتب الأطفال لضمان لفت أنظارهم.

وأضاف الشاروني أعتقد أن الآباء بدأوا يدركون أهمية أن يقرأ أطفالهم وعلى سبيل المثال قمت بتأليف كتاب صدر ضمن سلسلة إقرأ عن دار المعارف واسمه " تنمية عادة القراءة عند الأطفال " وهو يطبع حاليًا للمرة الخامسة وهذا يعني بالنسبة لي أن الأسر بدأت تعتني بتغذية عادة القراءة لدى الطفل المصري وأريد أن أقول أن الواقع ليس سوداويًا فهناك من يقرأ والكتب التي نصدرها باعتبارنا كتابًا للأطفال تجد رواجًا وتوزيعًا مناسبًا.

وبسؤاله عن مستوى كتب الأطفال حاليًا أجاب: نعترف بأن هناك من الناشرين من يستسهلون إصدار كتب الطفل وهم يعتقدون أن حشوها بالنصائح يعد كافيًا في حد ذاته لانتاج مؤلفات جيدة ونراهم مع الأسف يقومون باستكتاب غير ذوي التخصص ولكن لحسن الحظ فإن هذه الكتب لا تنجح لماذا؟ لأن في عالم الأطفال العملة الجيدة تقوم بطرد العملة الرديئة والطفا كائن ذكي وهو لا يقرأ القصة إلا عندما تكون شائقة.

وبسؤاله عن الأدوات الواجب توافرها في كاتب الطفل، أجاب كاتب الأطفال عليه أن يعي أهمية مراعاة القواعد التربوية وفي نفس الوقت عليه أن يمتع قارئه وأن يعلم أن القصة الجيدة تجذب الطفل وتؤثر فيه وتجعله يتغير للأفضل وتنمي لديه فضيلة التفكير.

وأشار الشاروني إلى وجود العديد من كتاب الأطفال الجيدين ومنهم على سبيل المثال وليس الحصر الكاتب الراحل فريد محمد معوض الذي يعتبره عبقري أدب الطفل، والكاتب المسرحي محمد عبد الحافظ ناصف وهو كاتب طفل متميز كما أنه فنان شامل، والكاتب منتصر ثابت والشاعر عبده الزراع وهو أحد أهم القيادات الثقافية، والشاعر أحمد سويلم والكاتبة نجلاء علام وغيرهم.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

حلمي التوني: أزمتنا بدأت من السادات.. ومبارك جابنا الأرض

منذ أقل من شهر

«القصبي» يسلط الضوء على تحقيق «الدستور» الخاص بإفلاس نادي القصة

منذ أقل من شهر

اليوم.. الجامعة العربية تحتفل بيوم التراث الثقافى

منذ أقل من شهر

نادي القصة مهدد بالغلق.. رئيس مجلس الإدارة: أبلغت «الثقافة» بالأزمة.. و«إيناس»: لم أستلم شيئا

منذ أقل من شهرين

«جبرتي الفن السابع».. أصدقاء علي أبوشادى يروون مشاهد من حياته

منذ أقل من شهرين

وزيرة الثقافة: قوافل التنوير المسرحية تخرج إلى الصعيد وتطوف الجامعات

الآن

فيديو.. محمد الباز للمعارضة: اصنعوا لنفسكم قاعدة شعبية

«عدوية» يشارك أهالي المعادي احتفالات فوز السيسي (فيديو)

«قصة تكملها أنت».. 8 معلومات عن الروائي أحمد خالد توفيق

نبيل فاروق: وداعًا صديقي أحمد خالد توفيق

الأكثر قراءة

عاجل.. وفاة الروائي أحمد خالد توفيق

تفاصيل حادث انقلاب أتوبيس مدارس في المقطم

شاهد.. أمل رزق تستغيث بـ«السيسي» بعد تدهور حالتها الصحية

متعب يطلب 60 مليون جنيه للتوقيع للزمالك

ألبومات الصور

مصر تنجو من «الانفجار الصيني» (صور)

احتفالات بفوز السيسي بولاية ثانية

مؤتمر وزير المالية لإطلاق نظام الإقرارات الضريبية

استمرار الحملات الليلية بالجيزة لرفع كفاءة الشوارع (صور)

نجم الساعة

96 ساعة فى مدينة الجريمة «2».. البحث عن الله فى شوارع سانت لويس

الأكثر قراءة

عاجل.. وفاة الروائي أحمد خالد توفيق

تفاصيل حادث انقلاب أتوبيس مدارس في المقطم

شاهد.. أمل رزق تستغيث بـ«السيسي» بعد تدهور حالتها الصحية

متعب يطلب 60 مليون جنيه للتوقيع للزمالك

كشكول

غدا.. توقيع أول اتفاقية توأمة بين جامعة عين شمس و أكبر مستشفى سرطان بجامعة فودان الصينية

إضاءة مبنى وزارة التعليم باللون الأزرق تزامنا مع اليوم العالمي للتوحد

المصرية الدولية تعلن حاجتها لمعلمين في تخصصات مختلفة

رئيس جامعة الأزهر يهنئ السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية

بنات ثانوية قوص أول الصعيد بمسابقة أوائل الطلبة

الأمصار

نشرة أخبار «الأمصار» المسائية

بالصور.. تونس تحتضن ملتقى " عليسة " لمبدعات العالم

حدث في مثل هذا اليوم

محامية عهد التميمي: ضابط إسرائيلي تحرش بها جنسيًا

الجامعة العربية تؤكد دعمها للمؤتمر الوطني الجامع في ليبيا

ads
منوعات

فيديوجراف.. «مصر تحتفل بفوز السيسي.. وتودع أحمد خالد توفيق» أبرز أخبار اليوم

النمر.. 15 سنة صاغة مع اليهود والجرام بـ«جنيه»

بالصور.. هكذا يُحيي المسيحيون حول العالم ذكرى أسبوع الآلام

ads
ولاد الكار

سعد سليم: الشعب المصرى أعلى إرادته واختار «السيسي» بكل مسئولية

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك