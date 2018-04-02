يعقوب الشاروني: كُتّاب الطفل في مصر والعالم العربي «بخير»

قال كاتب الأطفال يعقوب الشاروني إن كُتّاب الطفل في مصر والعالم العربي بخير وأن كتاب الأطفال يتميرون بمستوى إبداعي جيد غير أنهم وزعوا انتاجهم على المجلات وساهموا بالأعمال الفنية في الراديو والتلفزيون ولهذا أسباب لا ينبغي تجاهلها فالمجلات الآن هي الأقرب للطفل لأن سعرها مناسب ولأنها كذلك متوفرة مع باعة الجرائد ومن السهل جدًا الحصول عليها لذلك قل إنتاج كتب الأطفال.



وأضاف الشاروني، لـ«الدستور»، بمناسبة اليوم العالمي لكتاب الطفل، أن أحد أهم أسباب قلة إنتاج كتب الأطفال أن كتاب الطفل الآن لا بدّ أن يكون ملونًا ليجذب الناشئة، وإذا قلنا إن الكتاب يجب أن يكون ملونًا فلا مفر من أن يكون ورقه مصقولًا حتى لا يتشرب الحبر وبالتالي ارتفع سعر الكتاب تبعًا لارتفاع أسعار المواد الخام مع ملاحظة أن الكتاب لا يجد من يدعمه وهذا خلافًا للمجلات التي تجد الدعم المناسب عادةً وعلى سبيل المثال مجلة قطر الندى وهي كما نعلم تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة يتم دعمها بأحد عشر جنيهًا وتباع بجنيه واحد وبشكل جيد ولا يوجد لها مرتجع.



وأشار إلى أن المجلات من وجهة نظره هي المدخل الطبيعي للقراءة عند الطفل؛ لأنها جذابة من حيث الألوان والموضوعات التي تتسم بالتنوع والرسومات الكثيرة التي يبدعها أكثر من فنان في العدد الواحد، كما أن مادة المجلات تتنوع بين القصة والشعر والمعلومات وهي تعطي الطفل فرصة لكي يختار الموضوع الذي يحب قراءته وأستطيع القول أن المجلات تخلق لدى الطفل عادة القراءة.



تابع الشاروني توجد في المجلات مادة للقراءة لا تتوافر في الكتب وهي الشرائط المرسومة أو الكوميكس والاسم الأفضل لها والأكثر شيوعًا هو الاستريبس وهذه المادة غير موجودة حتى الآن بشكل كافي في كتب الأطفال.



وبسؤاله عن سبب إعجاب الأطفال بهذا النوع من القصص أجاب.. الشرائط المرسومة تعجب الأطفال لأننا باختصار في عصر الصورة وبالتالي عندما نعطي الطفل قصة عارية من الصور فإنها لا تجذبه ولذلك نهتم جدًا بوضع الرسوم في الكتب حاليًا، إن المجتمع بأكمله أطفاله وبالغيه يرون الصورة قبل الكلام وعليه فإنه لا مفر من وضع الرسومات داخل كتب الأطفال لضمان لفت أنظارهم.



وأضاف الشاروني أعتقد أن الآباء بدأوا يدركون أهمية أن يقرأ أطفالهم وعلى سبيل المثال قمت بتأليف كتاب صدر ضمن سلسلة إقرأ عن دار المعارف واسمه " تنمية عادة القراءة عند الأطفال " وهو يطبع حاليًا للمرة الخامسة وهذا يعني بالنسبة لي أن الأسر بدأت تعتني بتغذية عادة القراءة لدى الطفل المصري وأريد أن أقول أن الواقع ليس سوداويًا فهناك من يقرأ والكتب التي نصدرها باعتبارنا كتابًا للأطفال تجد رواجًا وتوزيعًا مناسبًا.



وبسؤاله عن مستوى كتب الأطفال حاليًا أجاب: نعترف بأن هناك من الناشرين من يستسهلون إصدار كتب الطفل وهم يعتقدون أن حشوها بالنصائح يعد كافيًا في حد ذاته لانتاج مؤلفات جيدة ونراهم مع الأسف يقومون باستكتاب غير ذوي التخصص ولكن لحسن الحظ فإن هذه الكتب لا تنجح لماذا؟ لأن في عالم الأطفال العملة الجيدة تقوم بطرد العملة الرديئة والطفا كائن ذكي وهو لا يقرأ القصة إلا عندما تكون شائقة.



وبسؤاله عن الأدوات الواجب توافرها في كاتب الطفل، أجاب كاتب الأطفال عليه أن يعي أهمية مراعاة القواعد التربوية وفي نفس الوقت عليه أن يمتع قارئه وأن يعلم أن القصة الجيدة تجذب الطفل وتؤثر فيه وتجعله يتغير للأفضل وتنمي لديه فضيلة التفكير.



وأشار الشاروني إلى وجود العديد من كتاب الأطفال الجيدين ومنهم على سبيل المثال وليس الحصر الكاتب الراحل فريد محمد معوض الذي يعتبره عبقري أدب الطفل، والكاتب المسرحي محمد عبد الحافظ ناصف وهو كاتب طفل متميز كما أنه فنان شامل، والكاتب منتصر ثابت والشاعر عبده الزراع وهو أحد أهم القيادات الثقافية، والشاعر أحمد سويلم والكاتبة نجلاء علام وغيرهم.