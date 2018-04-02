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الثقافة
الإثنين 02/أبريل/2018 - 11:16 م

أشهر مأثورات أحمد خالد توفيق.. تكفير الآخرين أمتع شئ في العالم

أحمد خالد توفيق
أحمد خالد توفيق
حاتم السروي
dostor.org/2115070

يتميّز الكاتب الراحل أحمد خالد توفيق بروح الحكمة التي تعتمد على المفارقة والسخرية ورؤية ما لا يراه الناظرون في حياة الناس اليومية واكتشاف قوانين الحياة العامة من خلال تفاصيل قد تبدو تافهة أحيانًا، كما يمتاز بقوة العبارة ووضوح المعنى واختصار الكلمات في غير إخلال.

«الدستور» ترصد أهم 10 أقوال مأثورة تعبّر عن روح الحكمة لدى العراب الراحل الذي جاءت وفاته فجأة مساء اليوم الإثنين عن عمر ناهز 56 عامًا.

◘ «بعض الناس ينتمون إلى طراز البغال المتظاهرة بالأهمية وقد تعلمت منذ زمن سحيق أن المتظاهر بالأهمية ليس على أي قدر من الأهمية!»

◘ «معظم الناس لا يحبون المنطوي، ولا يستريحون له بشكل عام، إنهم يفهمون أن تكون وقحًا، أو أن تكون صاخبًا، أما أن تكون منطويا مُهذبًا غامضًا فهم يظنون بك الظنون».

◘ «المرء يعرف جيدًا ذلك الشعور أنك لم تعد، قط، كما كنت بعد تلك الحادثة، هناك بصمة معينة لروحك وأنت تعرف دون سواك متى تغيرت تلك البصمة».

◘ «قانون الطابور: عِندما تُغير الطابور فإن الطابور الذي تركته سوف يتحرك أسرع من الطابور الذي انضممت له».

◘ «امتلأت معدته بالطعام فلم يعد فيها موضعًا لحب، كنت أقول دائمًا أن المعدة والقلب تجويف واحد».

◘ «تكفير الآخرين أمتع شيء في العالم، يضعك في منصة القاضي وليس بأي قاضٍ؛ إنه القاضي المتصل مباشرة بالسماء، بعدما كُنت شخصية باهتة مُسطحة صارت كلمتك قاطعة كسيف ولا أحد يجرؤ على الاعتراض، ترمق الناس بنظرات الشك والاتهام طيلة الوقت.. هل توجد لذة أقوى من هذه ؟!»

◘ «كان ينصحني أن أتقى الله وأكف عن الكتابة، لماذا لا يتقي هو الله ويكف عن القراءة؟!»


◘ «إن عقلك في العقد الثاني والثالث من حياتك يكون أشبه بمقلاة رخيصة يلتصق بها الطعام أما بعد سن الثلاثين فعقلك مقلاة فاخرة لا يلتصق بها أي شئ».

◘ «إن الكذب يتطور مع الزمن ليتحول إلى فن من الفنون الراقية وعلينا أن نفهم هذا قبل فوات الأوان.

◘ «فلتنَم، فلتنَم، في الصباح سيمُر اليوم سريعًا وتَخلد للنوم مِن جديد، ستفعل هذا وتواظب عليه 365 مَرة كُل عَام، ولمُدة 20 عامًا أخرى، ثُم ينتهي كُل شئ».

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