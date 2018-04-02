القاهرة : الثلاثاء 03 أبريل 2018
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الإثنين 02/أبريل/2018 - 11:14 م

بالفيديو..عروض بالسيوف احتفالًا بفوز السيسى بأسوان

بالفيديو..عروض بالسيوف
أسوان _إسراء توفيق
dostor.org/2115069

قدمت قبيلتا البشارية والعبابدة بأسوان، اليوم الإثنين، عروضا استعراضية بالسيوف، فى ميدان الشهداء أمام محطة السكة الحديد، احتفالًا بفوز الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية، ولدعمه وتأييده فى الفترة الثانية، وسط أجواء مليئىة بالبهجة والسعادة.

كما احتشد أهالى محافظة أسوان بالميدان للاحتفال، وتوافد طلاب وطالبات جامعة أسوان، ليعبرون عن سعادتهم البالغة لاستقرار الوطن ومضيه قدما نحو التقدم والازدهار.

وكان المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، قد أعلن فوز الرئيس عبدالفتاح خليل إبراهيم السيسى برئاسة مصر فى انتخابات الرئاسة 2018 بعد حصوله على 21 مليونا و835 ألفا و387 صوتًا، بنسبة 97.08% من الأصوات الصحيحة.

بالفيديو..عروض بالسيوف احتفالًا بفوز السيسى بأسوان
بالفيديو..عروض بالسيوف احتفالًا بفوز السيسى بأسوان
بالفيديو..عروض بالسيوف احتفالًا بفوز السيسى بأسوان
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