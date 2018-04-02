«الوطنية للإعلام» تُهنئ السيسي بتجديد ثقة الشعب فيه

تقدَّمت الهيئة الوطنية للإعلام بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي لتجديد الشعب الثقة له لفترة رئاسية ثانية، إذ خرج المصريون داخل مصر وخارجها بالملايين في مشهد حضاري عبّر بصدق عن شعب عظيم صاحب إرادة قوية شعب اختار استكمال طريق البناء والتعمير والاستقرار وأثبت للعالم حبه وانتماءه لوطنه وأنه شعب يعي جيدًا خطورة المرحلة والتحديات التي يواجهها الوطن داخليًا وخارجيًا.



وقال حسين زين، رئيس الهيئة، إنَّ تجديد الثقة في القيادة السياسية الوطنية المخلصة الرئيس عبدالفتاح السيسي أعطت عدة رسائل بأن الشعب المصري يريد مستقبل أفضل له ولأبنائه وأنه يقف بقوة خلف جيش مصر وشرطة مصر في حربهما ضد الإرهاب الأسود وأن الدماء الذكية لشهداء الجيش والشرطة وتضحياتهم الغالية لم ولن تذهب هباءً وأننا عازمون على اقتلاع الإرهاب من جذوره والقضاء عليه من كل أراضي الوطن.



وأكد زين نيابة عن الوطنية للإعلام أن الإعلام الوطني مستمر في دوره الوطني لمساندة جهود جميع مؤسسات الدولة المصرية في البناء والتنمية وأيضًا في حربها ضد الإرهاب، وعزم أبناء الوطنية للإعلام على بذل جميع الجهود لتقديم محتوى إعلامي جيد يليق بمصر وشعبها العظيم.

