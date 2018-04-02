وليد جاد: احتشاد المصريون خلف الرئيس يصنع الإنجازات

هنَّا المهندس وليد جاد، رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، باتحاد الصناعات المصرية، الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لتوليه فترة ثانية، متنميا له دوام التوفيق والسداد خلال المرحلة الحالية؛ بعد الثقة الغالية من الشعب المصري في قيادته الرشيدة.



واوضح "جاد" أن احتشاد المصريون في الانتخابات الرئاسية خلف الرئيس؛ تؤكد الوعي الكبير للشعب وإيمانهم بتلبية نداء الوطن، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من الإنجازات الكبيرة استكمالا لما بدأه السيسي.