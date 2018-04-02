ملك الأردن يهنئ السيسي: سنواصل التعاون تجاه قضايا المنطقة

هنأ العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الرئيس عبدالفتاح السيسي- اليوم- بمناسبة إعادة انتخابه لفترة ثانية.



وقال الديوان الملكي الهاشمي- في بيان له، اليوم- إن الملك عبدالله الثاني، أكد- خلال اتصال هاتفي- مع الرئيس السيسي، الحرص على المضي قدمًا في تمتين علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين، ومواصلة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا الإقليمية والدولية، وبما يسهم في تحقيق مصالحهما المشتركة، وتفعيل منظومة العمل العربي المشترك، وخدمة قضايا الأمة العربية.