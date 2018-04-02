مجلس الدولة ينظر في «إلغاء رسوم العمرة» غدًا

تنظر محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، غدًا الثلاثاء، الدعوى المقامة من الهيثم هاشم سعد، المحامي والناشط الحقوقي، رقم 26987 لسنة 72 شق عاجل، والتي تطالب بوقف تنفيذ قرار وزارة السياحة بفرض رسوم مقدارها 2000 ريال على من أراد أداء العمرة ممن أداها في الثلاث سنوات الماضية، أو أداها مرتين في عام واحد.



كانت المحكمة أجلت نظر القضية للاطلاع والرد من قبل الحكومة.



وقال الهيثم هاشم سعد، مقيم الدعوى، إن القرار الصادر من الوزارة بفرض تحصيل مبلغ يساوي 2000 ريال سعودي لكل من سبق له أداء العمرة خلال الثلاث سنوات الماضية، معيبًا لمخالفته للدستور والذي ينص على عدم جواز تحصيل من أي جهة إدارية دون وجود قانون ينص على ذلك، وهو ما يجعل القرار غير دستوري.



وأوضح سعد أن القرار مخالف لمبدأ المساواة بين المواطنين، حيث يميز بين من لديه قدرية مالية ويجعله قادرا على أداء مناسك العمرة، ويحرم منها من لا يملك سداد مبلغ الرسوم، وهو ما يخالف نص المادة 53 من الدستور.



