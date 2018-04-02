القاهرة : الإثنين 02 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:56 م

بريطانيا مهنئة السيسي: سنظل شريكًا لمصر لبناء مجتمع مزدهر
07:48 م

التحالف العربي: استمرار صواريخ الحوثيين يُثبت دعم إيران لهم
07:11 م

تفاصيل احتفالات الكنيسة بالذكرى السنوية لشهداء أحد السعف بطنطا والثغر
02:41 م

بث مباشر لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية
07:56 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 29
07:37 ص

اليوم.. إعلان النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية
04:06 ص

إغلاق القنصلية العامة الروسية فى سياتل بشكل نهائى
12:39 ص

مصدر أمنى: إصابة ضابطين ومصرع مسجلين خطر في مواجهات مع الشرطة بسوهاج
12:24 ص

اليوم.. أولى جلسات محاكمة مهرّبي الحشيش بمطار القاهرة
10:54 م

آمال فريد للدستور: الفن ليس عارًا والسيسي رجل مُخلص لوطنه
08:49 م

صناع «قسطي بيوجعني»: يوحّد بين الغني والفقير في أزمة الديون

07:54 م

خاص بالصور.. «الدستور» ينشر ديكورات فيلم «حرب كرموز» قبل عرضه
سياسي
الإثنين 02/أبريل/2018 - 10:00 م

نقيب الصحفيين يُهنئ السيسي ويشيد بالمظهر الحضاري للمصريين

الكاتب الصحفي عبد
الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين
الحسين عبيد
dostor.org/2115022

قدَّم الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، ورئيس مجلس إدارة «الأهرام»، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة انتخابه رئيسًا للجمهورية لفترة رئاسية جديدة.

وأشاد نقيب الصحفيين في تهنئته للرئيس بالمظهر الحضاري الذي شهدته مصر خلال مراحل العملية الانتخابية المختلفة وصولًا إلى إعلان النتيجة الرسمية لها من قبل اللجنة الوطنية للانتخابات، مما يؤكد وعي الشعب المصري وقدرته على المشاركة الفعالة في تحديد مصيره واستمرار مسيرة التنمية خلال السنوات المقبلة.

وأكد أن المشاركة القوية للمصريين في الانتخابات الرئاسية جاءت بمثابة رسالة قوية للخارج والداخل في آن واحد تثبت التفاف الشعب حوله قيادته السياسية لمواجهة خفافيش الظلام وقوى الشر التي تسعى لعرقلة مسيرة التنمية في ربوع مصر.

وأشار نقيب الصحفيين – فى تهنئته للرئيس – إلى الدور المهم الذي قامت به الصحف المختلفة في متابعة العملية الانتخابية وما قامت به من جهود لتوعية المواطنين بضرورة ممارسة حقهم الانتخابي بالتعاون مع الهيئة الوطنية للصحافة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام واللجنة الوطنية للانتخابات.

موضوعات متعلقة

سلامة: سهلنا للصحفيين تغطية الانتخابات

«الوطنية للصحافة» تتابع انتخابات الرئاسة بغرفة عمليات

المنظمات الحقوقية تتابع عملية التصويت للمصريين فى الخارج بالانتخابات الرئاسية

نقيب الصحفيين: تشكيل غرفة عمليات لمتابعة انتخابات الرئاسة

الآن

عاجل.. وفاة الروائي أحمد خالد توفيق

طارق عبدالحليم يصل المعادي لإحياء احتفالية فوز السيسي (فيديو)

البابا تواضروس مهنئًا السيسي: «الله سيعمل معكم بقوة أكبر»

مسن يرفع لافتة خلال الاحتفالات بالمهندسين: «والله السيسي عسل» (صور)

الأكثر قراءة

عاجل.. وفاة الروائي أحمد خالد توفيق

متعب يطلب 60 مليون جنيه للتوقيع للزمالك

شاهد.. أمل رزق تستغيث بـ«السيسي» بعد تدهور حالتها الصحية

القبض على المتهم الرئيسى فى واقعة «العمرة المزيفة»

ألبومات الصور

مصر تنجو من «الانفجار الصيني» (صور)

احتفالات بفوز السيسي بولاية ثانية

مؤتمر وزير المالية لإطلاق نظام الإقرارات الضريبية

استمرار الحملات الليلية بالجيزة لرفع كفاءة الشوارع (صور)

نجم الساعة

96 ساعة فى مدينة الجريمة «2».. البحث عن الله فى شوارع سانت لويس

الأكثر قراءة

عاجل.. وفاة الروائي أحمد خالد توفيق

متعب يطلب 60 مليون جنيه للتوقيع للزمالك

شاهد.. أمل رزق تستغيث بـ«السيسي» بعد تدهور حالتها الصحية

القبض على المتهم الرئيسى فى واقعة «العمرة المزيفة»

كشكول

إضاءة مبنى وزارة التعليم باللون الأزرق تزامنا مع اليوم العالمي للتوحد

المصرية الدولية تعلن حاجتها لمعلمين في تخصصات مختلفة

رئيس جامعة الأزهر يهنئ السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية

بنات ثانوية قوص أول الصعيد بمسابقة أوائل الطلبة

بدء المرحلة الأولي لتطوير العمل الإداري بـ ٦ أكتوبر التعليمية

الأمصار

39 مصابا في أحداث شغب بمباراة محلية بالجزائر

رئيس البرلمان العراقي يتوجه إلى القاهرة

الاستخبارات العسكرية العراقية تقبض على 5 إرهابيين

500 ألف ريال.. عقوبة المتجسس على هاتف زوجته بالسعودية

اتحاد الصناعة الألماني ينتقد سياسة ترامب الاقتصادية

ads
منوعات

النمر.. 15 سنة صاغة مع اليهود والجرام بـ«جنيه»

بالصور.. هكذا يُحيي المسيحيون حول العالم ذكرى أسبوع الآلام

أكبر 5 جيوش في العالم خلال 2030

ولاد الكار

سعد سليم: الشعب المصرى أعلى إرادته واختار «السيسي» بكل مسئولية

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك