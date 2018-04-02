نقيب الصحفيين يُهنئ السيسي ويشيد بالمظهر الحضاري للمصريين

قدَّم الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، ورئيس مجلس إدارة «الأهرام»، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة انتخابه رئيسًا للجمهورية لفترة رئاسية جديدة.



وأشاد نقيب الصحفيين في تهنئته للرئيس بالمظهر الحضاري الذي شهدته مصر خلال مراحل العملية الانتخابية المختلفة وصولًا إلى إعلان النتيجة الرسمية لها من قبل اللجنة الوطنية للانتخابات، مما يؤكد وعي الشعب المصري وقدرته على المشاركة الفعالة في تحديد مصيره واستمرار مسيرة التنمية خلال السنوات المقبلة.



وأكد أن المشاركة القوية للمصريين في الانتخابات الرئاسية جاءت بمثابة رسالة قوية للخارج والداخل في آن واحد تثبت التفاف الشعب حوله قيادته السياسية لمواجهة خفافيش الظلام وقوى الشر التي تسعى لعرقلة مسيرة التنمية في ربوع مصر.



وأشار نقيب الصحفيين – فى تهنئته للرئيس – إلى الدور المهم الذي قامت به الصحف المختلفة في متابعة العملية الانتخابية وما قامت به من جهود لتوعية المواطنين بضرورة ممارسة حقهم الانتخابي بالتعاون مع الهيئة الوطنية للصحافة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام واللجنة الوطنية للانتخابات.