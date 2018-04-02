اجتماع حكومي طارئ في المغرب للرد على «استفزازات» البوليساريو

عقد وزيرا "الداخلية" المغربي عبد الوافي لفتيت، و"الخارجية" ناصر بوريطة، اجتماعا طارئا مشتركا بالبرلمان، ضم لجنتي "الخارجية والدفاع" بالغرفتين الأولى والثانية، حيث جرى إطلاع النواب والمستشارين على آخر التطورات حول ملف الصحراء، وذلك في أسرع رد على دعوة جبهة البوليساريو- في بيان لها- لعناصرها المسلحة، المتواجدة بالقرب من الجدار الأمني، إلى "اليقظة؛ من أجل تطبيق تعليمات هيئة الأركان العامة للجيش"؛ لكسب التحديات التي تفرضها المرحلة.



وحسب مصادر برلمانية، فإن الاجتماع تركز حول التحركات الميدانية الأخيرة لجبهة البوليساريو، والتي أكد فيها وزير الداخلية أن المغرب لن يبقى مكتوف الأيدي أمام "الاستفزازات الجارية منذ سنوات"، ولن يسمح بتغيير المعطيات على الأرض بالإقليم الصحراوي.