«قصة تكملها أنت».. 8 معلومات عن الروائي أحمد خالد توفيق

«إن الكاتب يكتب لنفسه، ليعالج نفسيته، وليس من أجل القارئ»، بهذه الكلمات أثّر الكاتب والروائي أحمد خالد توفيق على محبيه، وببالغ الأسى تلقت الصحف المصرية خبر وفاته اليوم عن عمر ناهز 56 عامًا إثر أزمة صحيّة ألمّت به.



«الدستور» ترصد أبرز المعلومات عن كاتب الخيال العلمي الذي غيّبه الموت بمستشفى عين شمس التخصصي:



◘ أحمد خالد توفيق فراج، طبيب وأديب مصري، ويعتبر أول كاتب عربي في مجال أدب الرعب والأشهر في مجال أدب الشباب والفانتازيا والخيال العلمي ويلقب بالعراب.



- ولد في مدينة طنطا عاصمة محافظة الغربية في مصر، متزوج من الدكتورة منال أخصائية صدر في كلية طب طنطا، وهي من محافظة المنوفية، ولديه من الأبناء (محمد ) و(مريم).



◘ تخرج أحمد خالد توفيق في كلية الطب جامعة طنطا 1985 وحصل على الدكتوراه في طب المناطق الحارة عام 1997.



◘ قدّم أحمد خالد توفيق 6 سلاسل للروايات وصلت إلى ما يقرب من 236 عددًا، وقد قام بترجمة عدد من الروايات الأجنبية ضمن سلسلة روايات عالمية للجيب. كما قدّم الترجمة العربية الوحيدة لرواية نادي القتال (fight club) للروائي الأمريكي تشاك بولانيك، وله بعض التجارب الشعرية.



- يعتبر أحمد خالد توفيق أديب الشباب الأول في الوطن العربي الذي حبّب الكثير في القراءة برواياته المشوقة وأسلوبه المتميز والساخر وشخصياته الفريدة- مثل رفعت إسماعيل- ولقربه من الشباب فكريًا وتواصله الدائم معهم، كما أن رواياته دائمًا ما تتناول الشعب المصري وما قد يحدث للبلاد في المستقبل.



- في نوفمبر 2004 انضم إلى مجلة الشباب ليكتب فيها قصصًا في صفحة ثابتة له تحت عنوان (الآن نفتح الصندوق)، كما أنه كتب في العديد من الإصدارات الدورية.



- عشق كبير يكنه أحمد خالد توفيق للسينما، لا يتضح فقط فى مقالاته المتعددة عن السينما والتى تكشف عن اطلاع واسع ومتابعة جيدة لها، وإنما انطبعت على أسلوبه فى الكتابة الذى يقترب كثيرًا من السيناريو.

- من أشهر أعماله الروائية والقصصية: ممر الفئران - قصة تكملها أنت - خواطر سطحية سخيفة - اللغز وراء السطور - ولد قليل الأدب - تأثير الجرادة - المجموعة القصصية E.S.P - الغرفة رقم 207 - عقل بلا جسد - عش ولا تقل للموت لا - شاي بالنعناع.