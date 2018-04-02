نبيل فاروق: وداعًا صديقي أحمد خالد توفيق

أكد الكاتب نبيل فاروق خبر وفاة الروائي الدكتور أحمد خالد توفيق بمستشفى عين شمس التخصصي، وفقًا لمصادر مقرّبة.



وقال فاروق، لـ«الدستور»، إن أحمد خالد توفيق (10 يونيو 1962 - 2 أبريل 2018) رفيق رحلة كفاح، مشددًا على أنه لا يتخيل أن يفارقه خالد توفيق في غمضة عين؛ لارتباط اسمهما معًا في الأعمال الروائية البوليسية.



وبسؤاله حول موعد تشييع جثمانه وإقامة سرادق العزاء قال فاروق إنه لم يحدد بعد مثل هذه الأمور.



كانت موسوعة «ويكيبيديا» وثّقت، منذ قليل، خبر وفاة أشهر كُتّاب أدب الخيال العلمي أحمد خالد توفيق الذي غيّبه الموت مساء اليوم الإثنين.