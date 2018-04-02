أهالي القليوبية يحتفلون بفوز السيسي بمشاركة نجوم الفن (صور)
نظم أهالي مدينة شبرا الخيمة احتفالية كبرى بميدان المؤسسة، بمناسبة فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بـ«الرئاسة».
وشارك فرحة أهالي شبرا الخيمة العرس الديمقراطي نواب شبرا الخيمة وهم (صلاح حسب الله المتحدث الرسمي لائتلاف دعم مصر، والمهندس عبد الحميد أبو العزم رئيس مدينة شبرا الخيمة وأحمد عبد الهادي بكير المتحدث الرسمي وبعض القيادات الشعبية والتنفيذية ونخبة من نجوم الفن والغناء ومئات المواطنين).
وأحيا الحفل هوبا ومحمد عبد المنعم وحجازي متقال، وتخلله فقرات استعراضية لطلاب المدارس وفرقة كورال الغنائية.