قانون الإجراءات الجنائية بمحاضرة معهد محاماة الوادي

عقد معهد محاماة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، محاضرتين للطلاب حول قانون الإجراءات الجنائية وأساسيات مهنة المحاماة، بمقره بقاعة مكتبة مصر العامة بالخارجة، تحت رعاية سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب.



وقال النقيب محمد بشير، إنَّ خالد بندراني عضو المجلس، ألقى المحاضرة الأولى حول قانون الإجراءات الجنائية، بينما ألقى أحمد عبد النعيم، عضو المجلس، المحاضرة الثانية، متناولًا بالشرح أساسيات مهنة المحاماة، مشيرًا إلى تسجيل الحضور، والانصراف للطلاب لتحديد نسبة الحضور.