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الثقافة
الإثنين 02/أبريل/2018 - 09:32 م

غدًا.. حبيب الصايغ يلتقي مثقفي وجمهور البحرين

حبيب الصايغ
حبيب الصايغ
حسام الضمراني
dostor.org/2115000

يشارك حبيب الصايغ، الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكُتّاب العرب، رئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات ضمن فعاليات معرض البحرين الدولي للكتاب في دورته الثامنة عشرة، والذي افتتح يوم الأربعاء الثامن والعشرين من مارس ويستمر حتى يوم السبت السابع من أبريل، للمشاركة بأمسية شعرية وحوار ثقافي مفتوح بحضور نخبة من المثقفين وجمهور معرض البحرين، يركز فيها على مشروع الشارقة الحضاري بقيادة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الرئيس الفخري لاتحاد كتاب وأدباء الإمارات، وذلك مساء يوم غد الثلاثاء الثالث من أبريل الجاري.

يشار إلى أن مشاركة الصايغ في فعاليات معرض البحرين الدولي للكتاب تعزز حضور اتحاد كتاب وأدباء الإمارات في المعرض، والذي سيتمثل كذلك في مشاركة أعضاء الاتحاد وهم الروائية باسمة يونس، والروائية مريم الزعابي.

وتقام الدورة من المعرض في خيمة خاصة نصبت إلى جوار قلعة عراد، بمدينة المحرق بمناسبة اختيارها عاصمة للثقافة الإسلامية 2018.

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