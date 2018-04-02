«المصريين الأحرار» بالإسكندرية يحتفل بفوز السيسي

انطلقت احتفالية حزب «المصريين الأحرار» بمحافظة الإسكندرية، بمناسبة إعلان فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بفترة رئاسية ثانية، تزامنًا مع احتفال الحزب بجميع مقراته على مستوى الجمهورية.



وقاد أعضاء هيئة مكتب الحزب في الإسكندرية، مسيرة داخل الميادين الكبرى، ووزعوا أعلام الجمهورية وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي على المارة من المواطنين.



يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب، بتعميم الاحتفال على مستوى الجمهورية احتفاء بفوز الرئيس عبدالفتاح السيسي.