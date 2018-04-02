القاهرة : الإثنين 02 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:56 م

بريطانيا مهنئة السيسي: سنظل شريكًا لمصر لبناء مجتمع مزدهر
07:48 م

التحالف العربي: استمرار صواريخ الحوثيين يُثبت دعم إيران لهم
07:11 م

تفاصيل احتفالات الكنيسة بالذكرى السنوية لشهداء أحد السعف بطنطا والثغر
02:41 م

بث مباشر لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية
07:56 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 29
07:37 ص

اليوم.. إعلان النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية
04:06 ص

إغلاق القنصلية العامة الروسية فى سياتل بشكل نهائى
12:39 ص

مصدر أمنى: إصابة ضابطين ومصرع مسجلين خطر في مواجهات مع الشرطة بسوهاج
12:24 ص

اليوم.. أولى جلسات محاكمة مهرّبي الحشيش بمطار القاهرة
10:54 م

آمال فريد للدستور: الفن ليس عارًا والسيسي رجل مُخلص لوطنه
08:49 م

صناع «قسطي بيوجعني»: يوحّد بين الغني والفقير في أزمة الديون

07:54 م

خاص بالصور.. «الدستور» ينشر ديكورات فيلم «حرب كرموز» قبل عرضه
سياسي
الإثنين 02/أبريل/2018 - 09:31 م

«المصريين الأحرار» بالإسكندرية يحتفل بفوز السيسي

السيسي
السيسي
أشرف لاشين
dostor.org/2114999

انطلقت احتفالية حزب «المصريين الأحرار» بمحافظة الإسكندرية، بمناسبة إعلان فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بفترة رئاسية ثانية، تزامنًا مع احتفال الحزب بجميع مقراته على مستوى الجمهورية.

وقاد أعضاء هيئة مكتب الحزب في الإسكندرية، مسيرة داخل الميادين الكبرى، ووزعوا أعلام الجمهورية وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي على المارة من المواطنين.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب، بتعميم الاحتفال على مستوى الجمهورية احتفاء بفوز الرئيس عبدالفتاح السيسي.

موضوعات متعلقة

«المصريين الأحرار» يبث أغاني وطنية في مقراته بالمحافظات

أمانة شباب «المصريين الأحرار» تقود فعالية لدعم السيسى

«المصريين الأحرار» يحتفل بفوز السيسي غدًا

استعدادات «كلنا معاك» للاحتفال بفوز السيسي في «الرئاسة» (صور)

اقرأ أيضًا
منذ 4 أيام

متى تنتهي مدة السيسي في ولايته الأولى؟

منذ اسبوع

حلقات الرقص تُغلق شارع الهرم مروريًّا

منذ أقل من شهر

مشيرة خطاب: «هنتخب السيسي» لاستكمال إصلاح التعليم في مصر

منذ أقل من شهر

فيديو.. مصريون أمام اللجان في قطر: «قالوا إبه علينا دولا»

منذ شهر

غدًا.. حملة «موسى» تعقد اجتمًاعا مع شيوخ القبائل العربية

الآن

عاجل.. وفاة الروائي أحمد خالد توفيق

طارق عبدالحليم يصل المعادي لإحياء احتفالية فوز السيسي (فيديو)

البابا تواضروس مهنئًا السيسي: «الله سيعمل معكم بقوة أكبر»

مسن يرفع لافتة خلال الاحتفالات بالمهندسين: «والله السيسي عسل» (صور)

الأكثر قراءة

عاجل.. وفاة الروائي أحمد خالد توفيق

متعب يطلب 60 مليون جنيه للتوقيع للزمالك

شاهد.. أمل رزق تستغيث بـ«السيسي» بعد تدهور حالتها الصحية

القبض على المتهم الرئيسى فى واقعة «العمرة المزيفة»

ألبومات الصور

مصر تنجو من «الانفجار الصيني» (صور)

احتفالات بفوز السيسي بولاية ثانية

مؤتمر وزير المالية لإطلاق نظام الإقرارات الضريبية

استمرار الحملات الليلية بالجيزة لرفع كفاءة الشوارع (صور)

نجم الساعة

96 ساعة فى مدينة الجريمة «2».. البحث عن الله فى شوارع سانت لويس

الأكثر قراءة

عاجل.. وفاة الروائي أحمد خالد توفيق

متعب يطلب 60 مليون جنيه للتوقيع للزمالك

شاهد.. أمل رزق تستغيث بـ«السيسي» بعد تدهور حالتها الصحية

القبض على المتهم الرئيسى فى واقعة «العمرة المزيفة»

كشكول

إضاءة مبنى وزارة التعليم باللون الأزرق تزامنا مع اليوم العالمي للتوحد

المصرية الدولية تعلن حاجتها لمعلمين في تخصصات مختلفة

رئيس جامعة الأزهر يهنئ السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية

بنات ثانوية قوص أول الصعيد بمسابقة أوائل الطلبة

بدء المرحلة الأولي لتطوير العمل الإداري بـ ٦ أكتوبر التعليمية

الأمصار

39 مصابا في أحداث شغب بمباراة محلية بالجزائر

رئيس البرلمان العراقي يتوجه إلى القاهرة

الاستخبارات العسكرية العراقية تقبض على 5 إرهابيين

500 ألف ريال.. عقوبة المتجسس على هاتف زوجته بالسعودية

اتحاد الصناعة الألماني ينتقد سياسة ترامب الاقتصادية

ads
منوعات

النمر.. 15 سنة صاغة مع اليهود والجرام بـ«جنيه»

بالصور.. هكذا يُحيي المسيحيون حول العالم ذكرى أسبوع الآلام

أكبر 5 جيوش في العالم خلال 2030

ولاد الكار

سعد سليم: الشعب المصرى أعلى إرادته واختار «السيسي» بكل مسئولية

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك