محمد بن سلمان: المرشد الإيراني أسوأ من هتلر

أكد ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، أن علي خامنئي المرشد الإيراني، يعتبر أسوأ من الزعيم النازي الألماني هتلر، الذي حاول غزو أوروبا فقط، بينما خامنئي يريد غزو العالم كله.



وقال محمد بن سلمان، في حوار مطول له مع جريدة "ذي أتلانتك" الأمريكية، نشرته اليوم: إن لليهود حقا في "أرضهم"، مشيرا إلى أن المملكة لديها الكثير من المصالح مع إسرائيل.



وأضاف: "نعتقد أن من حق الفلسطينيين والإسرائيليين العيش على أراضيهم".



وقسَّم ولي العهد المنطقة إلى قسمين: الأول "مثلث الشر" ويضم ايران والإخوان والمتطرفين، والثاني "القوى المعتدلة" ويضم السعودية والإمارات ومصر وعمان والأردن والبحرين.