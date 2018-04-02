بالصور.. احتفالات ضخمة بعابدين حبًا في السيسي

ألعاب نارية، إضاءة، مكبرات صوت تعلو خشبة مسرح يتوسط ميدان عابدين شمال القاهرة، كل هذا تم تجهيزه استعدادًا لإعلان الهيئة الوطنية للانتخابات فوز الرئيس السيسي بولاية ثانية.



وبعد ساعات من اعتماد النتيجة بدأ الاحتشاد للاحتفال، بحضور عدد كبير من نجوم الأغنية الشعبية.



شكر محمود الليثي سيدات مصر على مشاركتهن في أيام الاقتراع أمام اللجان على طريقته الخاصة بأغنيته الشهيرة "بونبوناية"، أما "جواهر" فاستعدت بأغنية تحمل اسم السيسي وبدأتها بالسيسي رئيسي.



وتابع طارق الشيخ مغازلته للرئيس بـ"سيد الناس"، ولَم تختف أغاني المهرجانات والتي أحياها "السادات" بمهرجان "أم الدنيا."



وتشهد ميادين القاهرة عاصفة من الاحتفالات عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات نتائج الانتخابات الرئاسية بفوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بنسبة 97٠8% من إجمالي عدد الأصوات الصحيحة، وفقا للأرقام التي أعلنتها الهيئة.

