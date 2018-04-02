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الإثنين 02/أبريل/2018 - 09:24 م

مدير أمن الجيزة يشارك باحتفالات فوز السيسي بالمهندسين (صور)

اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد
مصطفى بدوي
dostor.org/2114994

شارك اللواء عصام سعد، مدير أمن محافظة الجيزة، برفقة شريف العشري، رئيس حملة "معاك من أجل مصر" فرحة المواطنين احتفالًا بفوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بولاية ثانية، وذلك بميدان مصطفى محمود.

والتقط مدير أمن الجيزة الصور التذكارية مع المواطنين، خلال تفقده محيط الميدان، تأمينا للاحتفالية.

وتشهد ميادين القاهرة عاصفة من الاحتفالات عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات نتائج الانتخابات الرئاسية بفوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بنسبة 97٠8% من إجمالي عدد الأصوات الصحيحة وفقا للأرقام التي أعلنتها الهيئة.

مدير أمن الجيزة يشارك باحتفالات فوز السيسي بالمهندسين (صور)
مدير أمن الجيزة يشارك باحتفالات فوز السيسي بالمهندسين (صور)
مدير أمن الجيزة يشارك باحتفالات فوز السيسي بالمهندسين (صور)
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