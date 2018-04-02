القاهرة : الإثنين 02 أبريل 2018
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الإثنين 02/أبريل/2018 - 09:18 م

1 من كل 160 طفل يصاب بالتوحد .. والذكور الأكثر عرضة بمعدل 4 أضعاف الإناث

مستشفى 57357 تضاء باللون الأزرق تضامنًا مع مرضى التوحد (صور)

مستشفى 57357 تضاء
فاتن خديوى - سارة سعودى
dostor.org/2114989

شاركت مستشفى سرطان الأطفال مصر 57357 في الاحتفال باليوم العالمي للتوحد، مساء اليوم، حيث تم تسليط الضوء الأزرق على المبنى بشكل كامل، تضامنا مع مرضى التوحد، شأن أكبر الصروح العلمية والطبية والتاريخية في مصر.

وتشارك 57357 في هذا الحدث للعام الثالث على التوالي، وذلك في إطار اهتمام المستشفى بمرض التوحد لدى الأطفال، والذي يتسبب في مضاعفات خطيرة لهم.

وتحتفل مؤسسات دولية ومحلية في 2 إبريل من كل عام، بـ"اليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد"، والذي أقرته الأمم المتحدة في 18 ديسمبر 2007، للتعريف بهذا المرض والتوعية بشأنه.

وترفع الأمم المتحدة هذا العام شعار "تمكين النساء والفتيات المصابات بالتوحد"، إذ يركز الاحتفال على أهمية تمكين النساء والفتيات المصابات بالتوحد.

مرض التوحد هو حالة عصبية تظهر في مرحلة الطفولة المبكرة، ينتج عنه ضعف التفاعل الاجتماعي، والتواصل اللفظي وغير اللفظي، وبأنماط سلوكية مقيدة ومتكررة، وتشير إحصاءات منظمة الصحة العالمية إلى أن طفلا من بين كل 160 طفلا مصابا بالتوحد، وبحسب أرقام الأمم المتحدة، فإن 1% من سكان العالم مصابون بالتوحد، أي حوالي 70 مليون شخص، والذكور معرضون للإصابة بالتوحد أكثر من الإناث بمعدل 4 أضعاف.​

مستشفى 57357 تضاء باللون الأزرق تضامنًا مع مرضى التوحد (صور)
مستشفى 57357 تضاء باللون الأزرق تضامنًا مع مرضى التوحد (صور)
مستشفى 57357 تضاء باللون الأزرق تضامنًا مع مرضى التوحد (صور)
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