صالون الأوبرا يحتفل باليوم العالمي للمرأة في أمسية «مبدعات عربيات» (صور)

احتفل صالون الأوبرا الثقافي بإدارة الفنان المبدع أمين الصيرفي، باليوم العالمي للمرأة في أمسية بعنوان «مبدعات عربيات» على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية بمشاركة الأدبية والكاتبة العراقية سارة السهيل والفنانة التشكيلية الفلسطينية لطيفة يوسف والإعلامية والشاعرة اليمنية منال القدسي والمطربة المصرية زينب بركات مغنية الأوبرا.



الفنان أمين الصيرفي الذي رحب بالمشاركات باعتبارهن نماذج مشرفة للمبدعات العرب، قال إنه عام المرأة وليس فقط شهر المرأة العربية.



وبدأت الاحتفالية بعرض فيديو تسجيلي لبعض لوحات الفنانة التشكلية لطيفة يوسف التي عبرت من خلالها عن كل مراحل التي مرت بها من تجريد وتشخيض ولوحات تعبيرية تجريدية واستخدمت في بعضها «الكولاج» عبرت فيها عن القدس والشعب الفلسطيني وصموده وتمسكه بالأرض والتراث الفلسطيني والمرأة الفلسطينية.



وقالت الفنانة لطيفة يوسف، إنها عبرت في لوحاتها وأعمالها عن التراث الفلسطيني الذي حاول الكيان الصهيوني سرقته وطمسه، مطالبة بالحفاظ عليه لمحو الرواية الإسرائلية، خاصة مع وجود الكفاءات الفلسطينية بتواجد شعراء وأدباء وفنانين سواء مسرح أو سينما أو فن تشكيلي.



وأضافت الأديبة والكاتبة سارة السهيل، أن المرأة العربية تحاول جاهدة أن تعبر عن معاناتها طيلة حياتها في كتاباتها، مؤكدة بذلك الكاتبة أن هناك دائما شروطا اجتماعية تفرض على كتابات المرأة نوعية معينة من القوالب الأدبية مثل التعميم والتضليل.



وأشارت إلى أن هناك علاقة للمرأة بذاتها ونظرتها لنفسها تنعكس دائما على كتاباتها سواء بسرد هذه المعاناة في عدم تحقيق الندية والتكافؤ مع الرجل، ولهذا تساءلت في تصريح لها عند عدم وجود جائزة إبداعية تعني بالأدب النسوي دونًا عن الرجل باعتبار أن الإبداع هو الإبداع.



واستشهدت الكاتبة سارة في حديثها بمقولة الكاتب الكبير نجيب محفوظ في أن تحقيق الأحلام بالنسبة للكاتب تقلّل من همته بكتاباته، حيث تجلت هذه الأحلام في ثورة ١٩٥٢ على حد قول الكاتب الكبير الذي لم يكن راض عن بعض كتاباته في ذلك الوقت مثل بداية ونهاية وغيرها فهل هذا يعني أن المرأة لو حققت أحلامها لن تجد ما تعبر عنه من قضايا فيجب على المرأة أن تهيئ نفسها لهذا اليوم لتبدع بعيدا عن التركيز عن مظلومية المرأة بعد التحقق.



وأكدت سارة أن كونها عراقية الأصل أردنية المولد والنشأة شعرت بما يشعر به الشعب الفلسطيني فقدمت قصتها اللؤلؤ والأرض التي كان الهدف منها حفظ التراث الفلسطيني للأجيال القادمة، التي لم تعايش هذا الزمن وتوثيق الملابس والتراث والطعام وجو الأسرة الممتدة بين حقول الليمون وبيارات البرتقال.



وقالت إن ما مر به العراق أيضا من ظروف قاسية واعتداء على التراث وتدمير داعش والجماعات الإرهابية المسلحة للتراث والآثار البابلية والأشورية وسرقتها شيء صعب على كل إنسان، لأنه دون تاريخ لا يوجد مستقبل مثل الشجرة التي جذورها في الأرض تنبت شامخة للسماء، فلابد من توثيق التراث للحفاظ على الهوية، كذلك لابد أن يكون بالمناهج التعليمية لتعريف الأجيال القادمة تاريخهم وحضارتهم فهي كنوز تركها الجدود لنا وحفاظها ليس فقط بالمتاحف بل بعقول وسلوك الناس.



وأضافت: أن معاناة المرأة جعلتها تنظم ثورة فيها نوع من المبالغة على قدر الاضطهاد الذي تعرضت له في الأسرة والتعليم والتمثيل السياسي، ويعامل المرأة بمعايير حقوق الإنسان الذي وضعها الغرب رغم وجودها في تراثنا الفرعوني والبابلي، حيث ينظر لها ككيان ناقص بكل الحضارات في بعض الحقب كانت تعاني من أشد أنواع الاضطهاد حتى في بريطانيا، ليس لها التصرف أو كتابة وصية رغم أنها بالبلاد العربية كان بها تطور كبير، لكنه نسبي، قائلة «نحن كنا أفضل في الماضي ولأقصد عام 1100 أو 1200م بل قبل ذلك بكثير خاصة في الحضارات القديمة».



فلم تكن العراق أو مصر مثل الرومان بل كانوا أكثر احتراما للمرأة، حيث كان الرومان يضعون قفل من حديد على فم المرأة كي لا تتكلم وفي الهند كانت تحرق او تورث بعد وفاة زوجها أما في العراق فكانت تعمل في الدولة وكان لها حق التصرف بمالها وأسرتها.



واختتمت: بأن إبداع المرأة يشمل كل مناحي الحياة فهي التي تعول أسرتها بعد فقدان الزوج بالحرب، وهي المبدعة الشامخة الصامدة بالقدس وتحكي مقدسات بلادها من براثن العدو، وفي مصر تقدم أبنائها دفاعا عن الوطن من هجمات الإرهاب وفي العراق وسوريا واليمن تحملت بصمود لا مثيل له من أمام الدواعش، ولهذا كل ذلك اتضح بشكل كبير في كتاباتها وإبداعتها سواء القصة والرواية والشعر.



وقالت الكاتبة سارة السهيل هل المرأة العربية تتقن الإيجاز بعد اتهامها بكثرة الكلام، وهل ينظر النقاد إلى هذه الناحية للتحقق من الأمر.



ولفتت إلى أنها بدأت بالشعر وهي صغيرة، وأصدرت أول ديوان نتاج ما كتبته في المدرسة وعندما كتبت المقال والقصة وأدب الطفل كانت تطلع لأحداث تغير إيجابي في المجتمع، لأن الكتابة رسالة.



من ناحيتها، قالت الإعلامية اليمنية منال القدسي، إن الشعر يأتي من المشاعر وتجربة خاصة تحمل موقف أو قضية.



وأضافت: «الشاعر لابد وأن يحمل رسالة عظيمة عن وطنه وإنسانيته وتجربته ومجتمعه، وتجربتي جميلة ومستمرة بها، والمراة اليمنية مبدعة في كل المجالات.



وتابعت: أن المراة والإبداع هما طريقة ممتزجة وخليط من الثقافة والجمال في كل بلد عربي عاداتها وتقاليدها الخاصة بها المرأة والإبداع يمتزج كلاهما مكمل للآخر، ثم ألقت قصيدة «معاناة أنثى».



فيما قالت المطربة المصرية زينب بركات، مغنية الأوبرا: «كل امرأة لابد وأن تفتخر بكونها مصرية».



وضمن فقرات الاحتفالية عُرض فيلم «عزيزة» إخراج نايري عماد بهجت وهو عن زواج القاصرات، ومدته 7 دقائق، ومن إنتاج سيف الحميري.



وعلّقت سارة السهيل على الفيلم، حيث قالت إن زواج القاصرات كتبت عنه، وله خلفيات دينية لا أساس لها وعادات بالية في بعض المجتمعات الريفية أو البدوية، وهو جريمة في حق الطفولة، وكثر مؤخرا بعد نزوح اللاجئين سواء السوريين أو اليمنيين، ويوجد حالات بالعراق ومصر.



وقالت الفنانة التشكيلية الفلسطينية لطيفة يوسف، إن زواج القاصرات نسبته قليلة في فلسطين لوجود وعي لدى الطفلة الفلسطينية.



وعلقت الإعلامية اليمنية منال القدسي، «لوجود تسرب من التعليم في اليمن نسبة زواج القاصرات كبيرة، وهناك ندوات تثقيفية للحد من الظاهرة».



وعُرض فيلم «المجنون» المأخوذ عن رواية جبران خليل جبران، وهي لعبة الأقنعة عند الناس والمجنون الذي أراد أن يعيش على الطبيعة دون قناع.



وألقت سارة السهيل قصيدة بعنوان «القدس» قالت فيها:-

نادى زمانك فأغفري لزماني ياقدس أنت النور فى الأكوان

القبة الخضراء تنشر نورها وعبيرها يسري بكل مكان

يا صخرة هام الفؤاد بقدسها وبحبها تجرى دما شريانى

شوقى إليك تروده إجلالة محروسة بالذكر فى القرآن

قالوا الكتاب فقلت هذا مدخلى والشعر قالوا قلت فى وجدانى

لكن لما القول ياصم الدعا ولما إسار الشعر فى الميزان

أنا بنت هذا الشعب تعصف غضبتي وتبيد ناري ثائر البركان

صعد النداء إلى السماء ولاأرى شمسا تضىء ولاهوى لطعان

واستنفر القلب الكسير أولي النهى واضعيتا للحزم والإمكان

مامن مجيب فى صحارى ضيعتي ( يالوعتى) ياخالق الأحزان

ياثورة النفس الأبية حلقي ياغضبة القلب الجسور تفانى

ضاع الكتاب وقد تمادى باطل وشهوره تمضي بغير توانى

عام خلا عام تهود قدسنا والموج يجرف ثابت الشطآن

بتنا حيارى فى دياجي هادر وسفيننا خال من الربان

يا أيها الشعب المضيع قدره ماذا صنعت لشارد القطعان؟

ماذا ترجي من تماثيل بلا مجد ولاشرف ولاعرفان؟

فى جذوة القلب العصى إرادة للقدس تهفو والضمير يعانى

تزجى إليك الروح وهى مشوقة تسقي ثراك بعزة الإيمان

والقوم بين مطبع ومضيع لا فكر يهديهم ولاعينان

ياقبضة الله المضيئة حطمى كيد الطغاة وجددى عنوانى

أنا بنت يعرب لا أساوم نحلتى العشق للعلياء سر كياني

دارى ونارى لايطاق لهيبها الفعل قولي والحسام لساني



وغنت المطربة زينب بركات «يارب العزة والقدرة باناديك - بالأحضان يابلادنا ياحلوة بالأحضان»، وألقت الإعلامية اليمنية قصيدة بعنوان «اعترف».