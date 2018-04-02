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الإثنين 02/أبريل/2018 - 09:13 م

نزيل فندق يطلب من عاملة تنظيف لعبة جنسية: «لا تخبري أحدًا»

نزيل فندق يطلب من
جهاد التابعي
dostor.org/2114985

قد تعتقد أن العاملين بالفنادق الكبرى مدربون بشكل احترافي على التنظيف والاحتفاظ بأسرارك، وكلما حجزت بفندق نجومه أكثر أنت في أمان أكثر، لكن لك أن تتخيل أن عاملات الفنادق أكثر احترافية.

وإليك بعض الحقائق والأسرار التي يرويها عمال فنادق شهيرة وفقا لموقع «Hooch» ربما تجعلك تفكر مرتين قبل الإقامة في فندق.

1- الملايات ليست نظيفة كما تبدو
اعترفت عاملات النظافة بأنه في بعض الأحيان لا يتم تبديل كل الملايات، حتى تكون متسخة بشكل واضح، فغسل كل الملايات وانتظارها لتجف يستغرق وقتا، والوقت يساوي مالا، لذلك تلجأ الفنادق لتغيير جهة الملاية فقط حتى يكون الاتساخ واضحا.

2- الحمام ليس خاصا بك وحدك
قد تظن أنك طالما استأجرت غرفة الفندق لحسابك الخاص، لن يدخل الحمام أحد غيرك ولن يستخدم أدواتك أحد، لكن هل فكرت أين يقضي عمال التنظيف حاجتهم عندما ينظفون غرفتك؟ بالطبع في حمامك وبفوطتك، فليس لديهم الوقت ولا الرفاهية لتنظيف كل هذا العدد من الغرف والذهاب بعيدا لحمام العمال.

3- الألعاب الجنسية
عادة ينسى النزلاء أشياء بغرف الفنادق، لكن هناك أشياء لا يسألون عنها، مثل (الألعاب الجنسية).
وتحكي إحدى العاملات أنها مرة وجدت "لعبة جنسية" ومعها 20 يورو، وورقة مكتوب فيها: «نظفيها ولا تخبري أحدا».

4- يجربون ملابسك أحيانا
في الفنادق الخمسة نجوم والسبعة نجوم، يكون النزلاء من شريحة اجتماعية مختلفة عن العاملين، ومهما ادخر عمال النظافة بالفندق، لن يستطيعوا شراء هذه النوعية من الملابس، عندما يكون هذا النوع من النزلاء بالخارج، وتكون هذه هي الفرصة الوحيدة لعاملة الفندق لارتداء فستان من تصميم مصمم عالمي أو قطعة مجوهرات لم تحلم بها ثم إعادتها إلى مكانها.

5- حوض الاستحمام يحتوي على قاذورات أكثر مما تتخيل
وصرحت عاملة تدعى "روستر" أنها تجد بحوض الاستحمام أشياء كثيرة مقرفة مثل أظافر كاملة مخلوعة أو جلد ميت.

6- الفوطة ليست نظيفة
يجد عمال النظافة الفوط ملقاة على الأرضية بالحمام وملطخة أو بجوار السرير.

نزيل فندق يطلب من عاملة تنظيف لعبة جنسية: «لا تخبري أحدًا»
نزيل فندق يطلب من عاملة تنظيف لعبة جنسية: «لا تخبري أحدًا»
نزيل فندق يطلب من عاملة تنظيف لعبة جنسية: «لا تخبري أحدًا»
نزيل فندق يطلب من عاملة تنظيف لعبة جنسية: «لا تخبري أحدًا»
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