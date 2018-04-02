البابا تواضروس مهنئًا السيسي: «الله سيعمل معكم بقوة أكبر»

هنأ قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لفوزه بالولاية الثانية للرئاسة.



وقال "تواضروس"- في بيان-: "نرفع تهانينا القلبية إلى الرئيس السيسي بمناسبة ثقة شعبنا المصري الأصيل، وانتخابه لفترة رئاسية ثانية، متابعًا: "واثقين أن الله الذي عمل معكم سابقًا، سيعمل بقوة أكبر خلال السنوات القادمة في البناء والتعمير والتنمية ودحر الإرهاب؛ من أجل الشباب والأجيال القادمة والمستقبل المشرق لكل المصريين".