الإثنين 02/أبريل/2018 - 08:38 م
مؤتمر وزير المالية لإطلاق نظام الإقرارات الضريبية
تصوير: أحمد الصياد
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كلف يحيى فايد رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل البيئة بالجيزة، فرق النظافة التابعة للهيئة باستمرار الحملات وخاصة الليلية لرفع كفاءة الشوارع بطريق المنصورية ابتداء من كوبري أبوطالب حتى كوبري الشركة. ...
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