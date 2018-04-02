مؤتمر وزير المالية لإطلاق نظام الإقرارات الضريبية

استمرار الحملات الليلية بالجيزة لرفع كفاءة الشوارع (صور)

كلف يحيى فايد رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل البيئة بالجيزة، فرق النظافة التابعة للهيئة باستمرار الحملات وخاصة الليلية لرفع كفاءة الشوارع بطريق المنصورية ابتداء من كوبري أبوطالب حتى كوبري الشركة. ...