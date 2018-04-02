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الإثنين 02/أبريل/2018 - 08:35 م

الليثي يُحيي احتفالية فوز السيسي في عابدين وسط حشد كبير (فيديو)

الليثي يُحيي احتفالية
نادية عبدالباري
dostor.org/2114940

احتشد المئات بساحة عابدين احتفالًا بفوز الرئيس عبدالفتاح السيسي، بولاية ثانية.

وتفاعل الحاضرون مع الفنان محمود الليثي، الذي أحيا الاحتفال وسط حشد جماهيري كبير على الأغاني الوطنية التي قدمها الليثي، بينما احتفل البعض بطريقتهم الخاصة بالألعاب النارية، التي أضافت للحفل مظهرًا جذابًا.

يأتي ذلك عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات نتائج الانتخابات الرئاسية بفوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بنسبة 97.8% من إجمالي عدد الأصوات الصحيحة وفقا للأرقام التي أعلنتها الهيئة.

الليثي يُحيي احتفالية فوز السيسي في عابدين وسط حشد كبير (فيديو)
الليثي يُحيي احتفالية فوز السيسي في عابدين وسط حشد كبير (فيديو)
الليثي يُحيي احتفالية فوز السيسي في عابدين وسط حشد كبير (فيديو)
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