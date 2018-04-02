أمل رزق تكشف تفاصيل أزمتها: «شكرًا وزير الداخلية» (فيديو)

حرصت الفنانة أمل رزق على شكر جمهورها ومحبّيها وكل مَن قدّم لها الدعم بعد أزمتها الصحية التي تعرضت لها في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين.



ونشر الكاتب الصحفي خالد شاهين مقطع فيديو للفنانة أمل رزق من داخل المستشفي تسرد من خلاله تفاصيل مرضها، موجّهة الشكر لوزير الداخلية ووزير الصحة ومستشفى الشرطة التي استقبلتها وكل من قدم لها العون.



وقالت في مقطع الفيديو: "بطمنكوا عليا أنا زي الفل الحمد لله كانت أزمة وبتعالج منها وأنا تحت الملاحظة 24 ساعة وإن شاء الله هخرج".



وأثارت أمل رزق الجدل صباح اليوم بعد أن نشرت على صفحتها بموقع "فيس بوك" مقطع فيديو تستغيث فيه بالرئيس عبدالفتاح السيسي بعد تدهور حالتها الصحية وعدم توافر أسرة للرعاية بأكثر من مستشفى.